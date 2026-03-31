Самарқандда Марказий Осиё ва Европа Иттифоқи парламентлари форуми бўлиб ўтмоқда
Самарқандда Марказий Осиё ва Европа Иттифоқи парламентлари форуми бўлиб ўтмоқда
Самарқандда “Марказий Осиё — Европа Иттифоқи” биринчи парламентлараро ҳамкорлик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда иқлим, савдо, энергетика, рақамли алоқа ва инсон ҳуқуқлари масалалари муҳокама қилинмоқда
2026-03-31T18:40+0500
2026-03-31T18:40+0500
2026-03-31T18:40+0500
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Самарқанд шаҳрида “Марказий Осиё — Европа Иттифоқи” биринчи парламентлараро ҳамкорлик форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон парламентлари вакиллари, Европа парламенти депутатлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар, фуқаролик жамияти, академик ва ишбилармон доиралар вакиллари иштирок этмоқда.Кун тартибидан иқлим ўзгаришига қарши курашиш, савдо ва Европа бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтириш, таълим ва тадқиқот дастурларини ривожлантириш, энергетика, рақамли алоқа ҳамда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ масалалар ўрин олган.
ўзбекистон
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
самарқанд, марказий осиё, европа иттифоқи, парламентлараро форум, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, тожикистон, туркманистон, европа парламенти,
Самарқандда Марказий Осиё ва Европа Иттифоқи парламентлари форуми бўлиб ўтмоқда
Форумда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон парламентлари вакиллари ҳамда Европа парламенти депутатлари иштирок этмоқда.
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Самарқанд шаҳрида “Марказий Осиё — Европа Иттифоқи” биринчи парламентлараро ҳамкорлик форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Тадбирда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон парламентлари вакиллари, Европа парламенти депутатлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар, фуқаролик жамияти, академик ва ишбилармон доиралар вакиллари иштирок этмоқда.
Кун тартибидан иқлим ўзгаришига қарши курашиш, савдо ва Европа бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтириш, таълим ва тадқиқот дастурларини ривожлантириш, энергетика, рақамли алоқа ҳамда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ масалалар ўрин олган.