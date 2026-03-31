Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260331/central-asia-eu-parlament-forum-56628995.html
Самарқандда Марказий Осиё ва Европа Иттифоқи парламентлари форуми бўлиб ўтмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Самарқандда “Марказий Осиё — Европа Иттифоқи” биринчи парламентлараро ҳамкорлик форуми бўлиб ўтмоқда. Унда иқлим, савдо, энергетика, рақамли алоқа ва инсон ҳуқуқлари масалалари муҳокама қилинмоқда
2026-03-31T18:40+0500
ўзбекистон
форум
қозоғистон
қирғизистон
тожикистон
туркманистон
европа иттифоқи
самарқанд
сиёсат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56628483_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1bbfc3aaf537738a5f63733670cf8f33.jpg
ТОШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Самарқанд шаҳрида “Марказий Осиё — Европа Иттифоқи” биринчи парламентлараро ҳамкорлик форуми бўлиб ўтмоқда, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Тадбирда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон парламентлари вакиллари, Европа парламенти депутатлари, шунингдек, халқаро ташкилотлар, фуқаролик жамияти, академик ва ишбилармон доиралар вакиллари иштирок этмоқда.Кун тартибидан иқлим ўзгаришига қарши курашиш, савдо ва Европа бозорига чиқиш имкониятларини кенгайтириш, таълим ва тадқиқот дастурларини ривожлантириш, энергетика, рақамли алоқа ҳамда инсон ҳуқуқлари билан боғлиқ масалалар ўрин олган.
https://sputniknews.uz/20251024/mirziyoev-tashrif-brussel--52940134.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1f/56628483_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ca5b3afbdbb9f3f0d292123773026eb7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
самарқанд, марказий осиё, европа иттифоқи, парламентлараро форум, ўзбекистон, қозоғистон, қирғизистон, тожикистон, туркманистон, европа парламенти,
© SputnikВ Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества "ЦА– ЕС"
В Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества ЦА– ЕС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Форумда Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон парламентлари вакиллари ҳамда Европа парламенти депутатлари иштирок этмоқда.
© SputnikВ Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества "ЦА– ЕС"
В Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества ЦА– ЕС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2026
В Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества "ЦА– ЕС"
© Sputnik
© SputnikВ Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества "ЦА– ЕС"
В Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества ЦА– ЕС - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 31.03.2026
В Самарканде проходит форум межпарламентского сотрудничества "ЦА– ЕС"
© Sputnik
Шавкат Мирзиёев прибыл в Брюссель с официальным визитом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2025
Шавкат Мирзиёев Брюсселда ЕИ раҳбарлари билан музокаралар ўтказади
24 Октябр 2025, 09:26
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0