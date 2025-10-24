Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Брюсселда Европа Иттифоқи раҳбарлари билан музокара ўтказади
Шавкат Мирзиёев Брюсселда Европа Иттифоқи раҳбарлари билан музокара ўтказади
Президент Шавкат Мирзиёев Брюсселда Европа Иттифоқи раҳбарлари ва Бельгия Қироли билан учрашиб, кенгайтирилган шериклик битимини имзолайди.
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/18/52939855_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_803201208caeff4c9d16511dd56cf6c4.jpg
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Брюссель шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Бельгия пойтахтининг халқаро аэропортида давлата раҳбарини Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Эдуардс Стипрайс ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.Шавкат Мирзиёев Европа кенгаши Президенти Антониу Кошта ва Европа комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляйен билан музокаралар ҳамда Бельгияликлар Қироли Филипп билан учрашув ўтказади.Ташриф доирасида Европанинг етакчи компаниялари ва молиявий тузилмаларининг вакиллари билан давра суҳбати ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
Шавкат Мирзиёев Брюсселда Европа Иттифоқи раҳбарлари билан музокара ўтказади

09:26 24.10.2025 (янгиланди: 09:33 24.10.2025)
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев прибыл в Брюссель с официальным визитом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.10.2025
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Шавкат Мирзиёевнинг Брюсселдаги расмий ташрифи доирасида Европа Иттифоқи раҳбарлари ва Бельгия Қироли билан учрашувлар бўлиб ўтади
ТОШКЕНТ, 24 окт – Sputnik. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев расмий ташриф билан Брюссель шаҳрига келди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Бельгия пойтахтининг халқаро аэропортида давлата раҳбарини Европа Иттифоқининг Марказий Осиё бўйича махсус вакили Эдуардс Стипрайс ва бошқа расмий шахслар кутиб олди.
Шавкат Мирзиёев Европа кенгаши Президенти Антониу Кошта ва Европа комиссияси Президенти Урсула фон дер Ляйен билан музокаралар ҳамда Бельгияликлар Қироли Филипп билан учрашув ўтказади.
Давлат раҳбари Ўзбекистон ва Европа Иттифоқи ўртасида кенгайтирилган шериклик ва ҳамкорлик тўғрисидаги битимни имзолаш маросимида иштирок этади.
Ташриф доирасида Европанинг етакчи компаниялари ва молиявий тузилмаларининг вакиллари билан давра суҳбати ўтказилиши ҳам режалаштирилган.
