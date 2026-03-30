Мирзиёев иқтисодга ташқи босимни юмшатиш, экспортни қўллаб-қувватлаш бўйича топшириқ берди
Йиғилишда жаҳон бозоридаги беқарорлик шароитида инфляцияни жиловлаш, экспорт йўлакларидаги узилишларни камайтириш, инвесторлар билан ишлаш ва тадбиркорлар муаммоларини тезкор ҳал этиш вазифалари белгиланди.
2026-03-30T17:44+0500
ТОШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёевга биринчи чоракда иқтисодий кўрсаткичлар прогнозини таъминлаш ва жаҳон бозоридаги вазиятнинг иқтисодиётга салбий таъсирини юмшатиш чоралари юзасидан ахборот берилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Маълум қилинишича, жорий йилнинг дастлабки икки ойида саноат 7,7 фоизга, хизматлар соҳаси 15,4 фоизга ўсган, 3,5 миллиард долларлик экспорт амалга оширилган ва 8,3 миллиард доллар хорижий инвестиция жалб қилинган.Йил бошидан 9 та вилоятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш учун республика бюджетидан қўшимча 2,3 триллион сўм ва 500 миллион доллар йўналтирилган. Шу шароитда ҳар бир тармоқ ва ҳудуд раҳбари вазиятни олдиндан баҳолаб, турли сценарийлар асосида проактив иш олиб бориши зарурлиги кўрсатиб ўтилди.Инфляцияни жорий йилда 6–6,5 фоиз доирасида ушлаб туриш энг муҳим вазифалардан бири эканига эътибор қаратилди. Хусусан, нефть нархининг ошиши транспорт ва нефть-кимё маҳсулотлари таннархига таъсир кўрсатаётгани, полиэтилен ва полипропилен нархлари ҳам ўсиб бораётгани қайд этилди.Шунингдек, тадбиркорларнинг хомашё, бозор ва кредит билан боғлиқ муаммоларини ҳозирдан ҳал этиш муҳимлиги таъкидланди. Экспорт юк ташишларидаги узилишлар ва қимматлашув ҳам жиддий хавотир уйғотаётгани айтилди.Шу муносабат билан қўшни давлатлар билан транспорт ва савдо бўйича ҳамкорликни кучайтириш, озиқ-овқат маҳсулотларини авиаташув орқали экспорт қилиш, тадбиркорлар учун арзонлаштирилган тарифларни жорий этиш вазифаси қўйилди.Йиғилишда ҳозирги мураккаб шароитда хавф-хатарларни олдиндан кўра билиш, уларни юмшатиш бўйича аниқ режалар асосида ишлаш ва тармоқлардаги муаммоларга тезкор ечим топиш муҳимлиги таъкидланди.
https://sputniknews.uz/20260318/mirziyoev-samarkand-loyiha-start-56357344.html
17:35 30.03.2026 (янгиланди: 17:44 30.03.2026)
