Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260329/namoyishlar-talablar-iran-urush-toxtatish-56579997.html
Дунёнинг қатор давлатларида намойишлар: Эрон урушига қарши талаблар янграмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Март ойи давомида Эрон уруши ва АҚШ-Исроил зарбаларига қарши акциялар Афина, Истанбул, Бостон, Манила, Тель-Авив, Лондон, Париж ва Римда, шунингдек АҚШнинг қатор йирик шаҳарларида кузатилди
2026-03-29T14:46+0500
2026-03-29T14:48+0500
дунёда
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56579831_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_a85440746cf48a6388f8d4e3f4e20297.png
https://sputniknews.uz/20260117/daniyada-aqshga-qarshi-ommaviy-namoyishlar-bolib-otmoqda-54871818.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56579831_150:0:1050:675_1920x0_80_0_0_ca029a60911b1d1ddd4fe0508454767a.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
эрон, ақш, исроил, нью-йорк, вашингтон, даллас, бостон, афина, истанбул, манила, тель-авив, лондон, париж, рим, намойишлар, митинглар, урушга қарши акциялар
© REUTERSМноготысячные митинги проходят в разных городах мира
Многотысячные митинги проходят в разных городах мира - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 29.03.2026
© REUTERS
Oбуна бўлиш
Мартда Эрон урушига қарши акциялар бир қатор давлатларда ўтди: айрим шаҳарларда тўғридан-тўғри антиуруш митинглари бўлди, бошқаларида эса мавзу йирик намойишларнинг асосий шиорларидан бирига айланди
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Март ойи бошидан бери Эрон атрофидаги уруш ва АҚШ-Исроил зарбалари дунёнинг турли шаҳарларида норозиликларга сабаб бўлди. Илк кунларда Афина, Истанбул, Бостон, Манила ва Сеулда тўғридан-тўғри урушга қарши акциялари ўтган бўлса, ой охирига келиб Тель-Авив, Лондон, Париж, Рим ҳамда АҚШнинг қатор йирик шаҳарларида ўтган кенгроқ митингларда ҳам Эрон уруши асосий мавзулардан бирига айланди. 28 март кунининг ўзида АҚШ бўйлаб 3200 дан ортиқ акция режалаштирилган эди.
Бу акцияларнинг барчаси расман фақат Эрон урушига бағишланмаган. Айрим жойларда улар кенгроқ антиавторитар, ички сиёсат ёки ўнг қанот кучларига қарши норозилик таркибида ўтди. Шунга қарамай Эрон билан уруш, АҚШ-Исроил зарбалари ва уларнинг оқибатлари март охирига келиб кўплаб намойишларда марказий ёки жуда кўзга ташланарли мавзулардан бири бўлган.
Қисқача география:
АҚШ. Бостонда 2 март куни “Stop the War on Iran” шиори остида акция ўтди. 28 март куни эса Нью-Йорк, Вашингтон ва Далласни энг йирик “No Kings” акциялари ўтган шаҳарлар қаторида қайд этилди. Нью-Йоркда полиция баҳосига кўра ўн минглаб одам йиғилди, Вашингтонда қатнашчилар Эрондаги ҳарбий ҳаракатни “ақлсиз уруш” деб атади, Далласда эса минглаб одамлар кўчага чиқди.
Греция, Афина. 1 март куни намойишчилар АҚШ ва Исроил элчихоналари томон урушга қарши марш уюштирди.
Туркия, Истанбул. Исроил консулхонаси олдида АҚШ ва Исроилнинг Эронга зарбаларига қарши акция бўлиб ўтди.
Филиппин, Манила. АҚШ элчихонаси яқинида ўтган митингда намойишчилар АҚШ-Исроил зарбаларини қоралади. АҚШ байроғи ёқилгани ҳам қайд этилган.
Жанубий Корея, Сеул. Reuters фотоҳисоботида Сеулда ҳам АҚШ-Исроил зарбаларига қарши акция қайд этилган.
Исроил, Тель-Авив. 28 март куни Ҳабима майдонида АҚШ-Исроилнинг Эрон билан урушига чек қўйиш талаби билан урушга қарши акциялари ўтди.
Буюк Британия, Лондон. Бу ердаги юриш асосан ўнг қанотга қарши бўлган, шунингдек, Эрон байроқлари ва Фалластинни қўллаб-қувватловчи баннерлари ҳам бўлган.
Франция, Париж. 28 март куни Бастилияда “No Kings” акциясига юзлаб одамлар йиғилди. AP келтирган ташкилотчи сўзига кўра, норозилик “Трампнинг ноқонуний, ахлоқсиз ва тугамас урушлари”га қарши қаратилган.
Италия, Рим. Маълумотларга кўра, минглаб одамлар юриш қилди ва улар орасида Исроил ҳамда АҚШнинг Эронга ҳужумларига қарши баннерлар ҳам бўлган.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга ҳужуми

28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эронга зарба беришни бошлади. Зарбалар Эроннинг ядровий дастури борасида музокаралар олиб борилаётган вақтда амалга оширилди.

АҚШ ва Исроил зарбалари оқибатида Эрон Олий раҳбари оятуллоҳ Али Хоманаий ҳалок бўлди. Ундан ташқари, Миноб шаҳрида қизлар бошланғич мактабига берилган зарба оқибатида 171 нафар бола ва 15 нафар ўқитувчилар ҳалок бўлди.

Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий базаларига жавоб зарбалари берди. Бир неча кун давомида БАА, Баҳрайн, Уммон, Ироқ, Саудия Арабистони, Қатар ва бошқа қатор давлатлардаги АҚШ ҳарбий базалари зарбага учради.

Эрон Ҳўрмуз бўғозини ёпиб қўйди ва кемалар фақат Эрон билан келишилган тартибда ундан ўтиши мумкинлигини эълон қилди. Бунинг ортидан жаҳон бозорларида нефт нархи ошишни бошлади.

Россия президенти Владимир Путин Эрон олий раҳбарига суиқасд барча инсоний ахлоқ нормалари ва халқаро ҳуқуқни бузиш эканини таъкидлади. Россия ва Хитой 1 март куни БМТ Хавфсизлик Кенгашининг фавқулодда мажлисини чақирди.

КенгайтиришЙиғиштириш
Демонстранции в Дании в поддержку Гренландии - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.01.2026
Данияда АҚШга қарши оммавий намойишлар бўлиб ўтмоқда
17 Январ, 17:56
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0