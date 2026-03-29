https://sputniknews.uz/20260329/jahon-chempionlik-davogarlar-turnir-sindarov-56576895.html
Кипрда жаҳон чемпионлиги учун даъвогарлар турнири бошланди — унда Синдаров ҳам қатнашади
Sputnik Ўзбекистон
Кипрда FIDE нинг жаҳон тожи учун даъвогарлар турнири старт олди. Унда ўзбекистонлик Жавоҳир Синдаров ҳам иштирок этмоқда. Ғолиб амалдаги жаҳон чемпиони Гукешга қарши ўйнайди.
шахмат
жавоҳир синдаров
нодирбек абдусатторов
жаҳон чемпионати
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56576365_0:82:1000:645_1920x0_80_0_0_bee9d482c68c4669e6f599a995c95bcc.jpg
ТОШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Бугун Кипрнинг Пафос шаҳрида жаҳон чемпионлиги учун даъвогарлар турнири бошланади. Эркаклар турнирининг саккиз иштирокчиси орасида ўзбекистонлик гроссмейстер Жавоҳир Синдаров ҳам бор.У ушбу мусобақага 2025 йил Ҳиндистоннинг Гоа шаҳрида ўтган Жаҳон кубогида муваффақиятли иштирок этиб йўлланма олди. Бу Синдаров учун даъвогарлар турниридаги илк иштирокдир. FIDE таърифига кўра, у Ўзбекистоннинг янги авлодидаги энг ёрқин шахматчилардан бири саналади. 2005 йилда туғилган гроссмейстер 12 ёшидаёқ ушбу унвонга эришган, икки карра Ўзбекистон чемпионига айланган ва 2022 йил Ченнайда бўлиб ўтган Шахмат олимпиадасида олтин медаль қўлга киритган терма жамоа аъзоси бўлганНодирбек Абдусатторов эса бу сафар қатнашчилар рўйхатига кирмади. FIDE нинг жаҳон чемпионати циклига оид саҳифасида у 2024 йилги FIDE Circuit якунларига кўра 108,49 очко билан учинчи ўринни эгаллагани кўрсатилган.Эркаклар турнирида Фабиано Каруана, Жавоҳир Синдаров, Вэй И, Андрей Есипенко, Аниш Гири, Маттиас Блюбаум, Праггнанандхаа Рамешбабу ва Ҳикару Накамура иштирок этмоқда.Аёллар турнирида эса қозоғистонлик Бибисара Асаубаева, шунингдек Чжу Цзинэр, Александра Горячкина, Дивья Дешмух, Тан Чжунъи, Вайшали Рамешбабу, Катерина Лагно ва Анна Музичук қатнашмоқда. Музичук сўнгги лаҳзада Кипрга ракета ҳужуми таҳдиди туфайли Ҳиндистондан бўлган Хампи Конер иштирок этишдан бош тортган аёлнинг ўрнини эгаллади.FIDE маълумотига кўра, 2026 йилги икки мусобақанинг умумий минимал мукофот жамғармаси 1 миллион еврога тенг. Шундан камида 700 минг евро эркаклар турнирига, 300 минг евро эса аёллар турнирига ажратилган.
https://sputniknews.uz/20251126/sindarov-jahon-kubok-chempion-53756894.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/1d/56576365_16:0:984:726_1920x0_80_0_0_16e116a87b5928db573e81089509cb1d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
кипр, , fide, турнир, жаҳон чемпионати, шахмат, ўзбекистон, жавоҳир синдаров, нодирбек абдусатторов, ҳикару накамура, фабиано каруана, аниш гири, вэй и, андрей есипенко, маттиас блюбаум, праггнанандхаа рамешбабу, бибисара асаубаева, қозоғистон, анна музичук, украина, гукеш, цзюй вэньцзюнь
