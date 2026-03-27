Украина икки ой ичида хорижий ёрдамсиз қолиб кетади – ОАВ
Киевнинг ҳозир июнгача етадиган бюджет маблағлари мавжуд.
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Агар Украина янги халқаро ёрдам олмаса, икки ой давомида бюджет маблағсиз қолиши мумкин. Бир йил ичида мамлакатга 45 млрд евро хорижий молиявий ёрдам керак бўлади, деб ёзади “Bloomberg” агентлиги манбаларига таяниб.Ҳозир Киевнинг июнгача етадиган бюджет маблағлари бор. Европа Иттифоқи декабрда мамлакатга 90 млрд евро миқдорида “ҳарбий кредит” беришга келишиб oлди. Бу маблағлар апрелдан бошлаб Украина бюджетига тушиши режалаштирилган эди, аммо “Дружба” қувури орқали нефть транзитини тиклашга интилаётган Венгрия бош вазири Виктор Орбаннинг блоклаш қароридан кейин бу муддатларга риоя қилиш хавф остида қолди.Бу ёрдам тўплами, эҳтимол, Венгрияда камида 12 апрелга режалаштирилган парламент сайловлари ўтказилгунга қадар тўхтатиб турилиши мумкин, деб ёзади агентлик. Европа ёрдами блокланиши Киев учун бошқа эҳтимолий кредиторлар, жумладан, апрелда бўлиб ўтган Халқаро валюта жамғармаси тадбирида Еттилик гуруҳи мамлакатлари билан музокараларни қийинлаштиради. Украина улардан 30 млрд евродан кўпроқ пул олишга умид қилмоқда, дея аниқлик киритади нашр.Шунингдек, Владимир Зеленский ва Украина парламентининг қарама-қаршилиги Киев томонидан ХВФнинг ўзидан 7 млрд евро кредит олиш шартларини бажаришни мураккаблаштиради. Бу маблағларнинг бир қисми аллақачон ажратилган эди, аммо июнда Олий рада зарур қонун лойиҳаларини қабул қилиши керак бўлган ислоҳотлар жараёнининг яна бир қайта кўриб чиқилиши керак.Қайд этилишича, Украина PURL дастури доирасида Европа мамлакатлари ҳисобидан АҚШдан қурол сотиб олишда қийинчиликларга дуч келмоқда. Киев 2026 йилда 13 млрд евро миқдоридаги Америка қуролини сотиб олиши зарур, бироқ бу харидлар асосан фақат кичик бир гуруҳ мамлакатлар томонидан молиялаштирилади.
