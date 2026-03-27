https://sputniknews.uz/20260327/si-eoii-56545716.html
СИни ривожлантиришга оид ЕОИИ давлатлари раҳбарларининг қўшма баёноти ҳозирланяпти
СИни ривожлантиришга оид ЕОИИ давлатлари раҳбарларининг қўшма баёноти ҳозирланяпти
Sputnik Ўзбекистон
Маълум қилинишича, бундай баёнотнинг амалга оширилиши иттифоқ мамлакатларида қўшма инновацион лойиҳаларни ишга туширишни тезлаштириши мумкин. 27.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-27T16:00+0500
2026-03-27T16:00+0500
2026-03-27T16:00+0500
ўзбекистон ва еоии
жамият
сунъий интеллект
еоии
михаил мишустин
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_387cd45bc661d33fb02d094c1251ee5c.jpg
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Россия сунъий интеллект (СИ) соҳасидаги ҳамкорликни ўзаро манфаатли деб ҳисоблайди, Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари раҳбарларининг иттифоқ доирасида ушбу йўналишни ривожлантириш бўйича қўшма баёноти лойиҳаси тайёрланмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин “Digital Qazaqstan 2026” халқаро рақамли форумнинг ялпи мажлиси доирасида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, бундай баёнотнинг амалий амалга оширилиши иттифоқ мамлакатларида қўшма инновацион лойиҳаларни ишга туширишни тезлаштириши мумкин.Мишустин Россия президенти Владимир Путин илгари нафақат йирик компаниялар, балки давлатлар ҳам фундаментал тил моделларини яратиш учун рақобатлашаётганини таъкидлаган эди.Унинг қўшимча қилишича, ЕОИИ мамлакатлари нафақат очиқ моделлардан фойдаланишлари, балки уларни янада ривожлантириш учун миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ва Россия муҳандислик кўмаги билан мослаштирилган ечимларни олишлари мумкин.“Бугунги кунда нейрон тармоқлар одамлар учун - ишда ва кундалик ҳаётда ҳақиқий ёрдамчига айланмоқда ва кенг фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши керак”, - деди Мишустин
https://sputniknews.uz/20260316/suniy-intellekt-etika-qoidalar-56300335.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/1d/53060429_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_4afc7a5227e8416382a565c2151fa78d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жамият, сунъий интеллект, еоии, михаил мишустин
жамият, сунъий интеллект, еоии, михаил мишустин
СИни ривожлантиришга оид ЕОИИ давлатлари раҳбарларининг қўшма баёноти ҳозирланяпти
Маълум қилинишича, бундай баёнотнинг амалга оширилиши иттифоқ мамлакатларида қўшма инновацион лойиҳаларни ишга туширишни тезлаштириши мумкин.
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Россия сунъий интеллект (СИ) соҳасидаги ҳамкорликни ўзаро манфаатли деб ҳисоблайди, Евроосиё иқтисодий иттифоқи давлатлари раҳбарларининг иттифоқ доирасида ушбу йўналишни ривожлантириш бўйича қўшма баёноти лойиҳаси тайёрланмоқда. Бу ҳақда Россия бош вазири Михаил Мишустин “Digital Qazaqstan 2026” халқаро рақамли форумнинг ялпи мажлиси доирасида маълум қилди.
“Биз сунъий интеллект каби истиқболли соҳадаги ҳамкорликни ўзаро манфаатли деб ҳисоблаймиз. Қозоғистон президенти, ҳурматли Қасим-Жомарт Кемелевич Тоқаевнинг ташаббуси билан биз давлат раҳбарларининг иттифоқ доирасида ушбу йўналишни ривожлантириш бўйича қўшма баёноти лойиҳасини тайёрлаяпмиз”, - деди Мишустин.
Унинг сўзларига кўра, бундай баёнотнинг амалий амалга оширилиши иттифоқ мамлакатларида қўшма инновацион лойиҳаларни ишга туширишни тезлаштириши мумкин.
Мишустин Россия президенти Владимир Путин илгари нафақат йирик компаниялар, балки давлатлар ҳам фундаментал тил моделларини яратиш учун рақобатлашаётганини таъкидлаган эди.
“Россияда улар бор. Боз устига, юқори сифатли. Ва улар фуқаролар орасида талабга эга, чунки улар ўз фойдаланувчиларини, маҳаллий контекстни, тил ва маданиятнинг хусусиятларини тушунишади. Умуман олганда, мамлакатимиз ва минтақамизнинг ўзига хос хусусиятларини ҳам”,- деди Россия бош вазири.
Унинг қўшимча қилишича, ЕОИИ мамлакатлари нафақат очиқ моделлардан фойдаланишлари, балки уларни янада ривожлантириш учун миллий хусусиятларни ҳисобга олган ҳолда ва Россия муҳандислик кўмаги билан мослаштирилган ечимларни олишлари мумкин.
“Бугунги кунда нейрон тармоқлар одамлар учун - ишда ва кундалик ҳаётда ҳақиқий ёрдамчига айланмоқда ва кенг фойдаланувчилар учун очиқ бўлиши керак”, - деди Мишустин