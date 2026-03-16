Ўзбекистонда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича этика қоидалари тасдиқланди
Ўзбекистонда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича этика қоидалари тасдиқланди
Ўзбекистонда ташхис қўйиш, даволаш усулини белгилаш ва юридик аҳамиятга эга қарорларда сунъий интеллект хулосасига тўлиқ таяниш мумкин эмас. СИ бўйича яна бир қатор этика қоидалари белгиланди.
2026-03-16T09:29+0500
2026-03-16T09:29+0500
2026-03-16T10:12+0500
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистонда ташхис қўйиш ва даволаш усулини белгилашда қарорларни фақат сунъий интеллект хулосаси асосида қабул қилиш мумкин эмаслиги белгиланди.Бу норма давлат рўйхатидан ўтказилган, сунъий интеллектга асосланган ечимларни яратиш, жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларида белгиланди.Шунингдек, қуйидаги ҳолатларда ҳам фақат сунъий интеллект хулосасига таянишга йўл қўйилмайди:Ҳужжатда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг асосий этика тамойиллари ҳам белгиланган. Улар қуйидагилар:Шу билан бирга, ишлаб чиқувчи ва жорий этувчилар фойдаланувчиларга қуйидагилар ҳақида маълумот бериши шарт:Қоидаларда сунъий интеллект соҳасидаги иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам алоҳида белгилаб берилган.
сунъий интеллект, си, ташхис қўйиш, даволаш усули, соғлиқни сақлаш, ўзбекистон, си хулосаси, этика қоидалари, юридик аҳамиятга эга қарорлар, минюст, адлия вазирлиги
Ўзбекистонда сунъий интеллектдан фойдаланиш бўйича этика қоидалари тасдиқланди
09:29 16.03.2026 (янгиланди: 10:12 16.03.2026)
Ўзбекистонда ташхис қўйиш, даволаш усулини белгилаш ва айрим муҳим қарорларда сунъий интеллект хулосасига тўлиқ таяниш мумкин эмаслиги белгиланди.
ТОШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Ўзбекистонда ташхис қўйиш ва даволаш усулини белгилашда қарорларни фақат сунъий интеллект хулосаси асосида қабул қилиш мумкин эмаслиги белгиланди.
Бу норма давлат рўйхатидан ўтказилган, сунъий интеллектга асосланган ечимларни яратиш, жорий қилиш ва улардан фойдаланиш бўйича этика қоидаларида белгиланди
Шунингдек, қуйидаги ҳолатларда ҳам фақат сунъий интеллект хулосасига таянишга йўл қўйилмайди:
инсон ҳуқуқ ва эркинликларига дахлдор қарорларда;
юридик аҳамиятга эга ва бошқа қарорларни қабул қилишда;
фақат сунъий интеллект технологиялари асосида ишлайдиган ахборот тизимлари хулосасига суянилганда.
Ҳужжатда сунъий интеллектдан фойдаланишнинг асосий этика тамойиллари ҳам белгиланган. Улар қуйидагилар:
шахс, жамият ва давлат манфаатлари ҳамда атроф-муҳитни ҳимоя қилиш устуворлиги;
масъулият, жавобгарлик ва назорат;
адолатлилик ва камситишга йўл қўймаслик;
ишончлилик ва хавфсизлик.
Шу билан бирга, ишлаб чиқувчи ва жорий этувчилар фойдаланувчиларга қуйидагилар ҳақида маълумот бериши шарт:
сунъий интеллектдан қайси мақсадларда фойдаланиш мумкинлиги ёки тақиқланиши;
у чиқарган ечим ва қарорлар доим ҳам тўғри бўлмаслиги;
натижалардан тавсиявий ёки маълумот учун фойдаланиш мумкинлиги.
Қоидаларда сунъий интеллект соҳасидаги иштирокчиларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари ҳам алоҳида белгилаб берилган.