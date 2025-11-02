https://sputniknews.uz/20251102/si-53167602.html
Сунъий интеллект технологияларини суиистеъмол қилганлик учун жазо жорий этилмоқда
Сунъий интеллект технологияларини суиистеъмол қилганлик учун жазо жорий этилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Сунъий интеллект технологиялари ёрдамида қонунга хилоф равишда шахсга доир маълумотларга ишлов бериш ва уларни ОАВ ёки интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатишга йўл қўймаслик мажбурияти белгиланмоқда.
2025-11-02T10:47+0500
2025-11-02T10:47+0500
2025-11-02T10:47+0500
жамият
сунъий интеллект
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_2:0:1630:916_1920x0_80_0_0_bb32b2df0ffc057e1c80352e4a2a3ff8.png
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik. Сенатнинг ўн биринчи ялпи мажлисида "Сунъий интеллектни қўллаш орқали юзага келадиган муносабатлар тартибга солиниши муносабати билан Ўзбекистоннинг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги қонун кўриб чиқилди.Қонун билан "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунга сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишнинг умумий асосларини белгилаш ҳамда ушбу соҳадаги давлат органининг ваколатларини аниқлаштиришни назарда тутувчи ўзгартиришлар киритилмоқда.Хусусан: "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунда "сунъий интеллект" тушунчасига таъриф берилмоқда ва сунъий интеллектни жорий этиш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, ҳуқуқий, технологик ва иқтисодий асосларни белгилаш ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланмоқда.Бундан ташқари, ахборотлаштириш соҳасидаги махсус ваколатли органнинг сунъий интеллект соҳасидаги учта асосий вазифаси белгиланмоқда:Шунингдек, қонун билан ахборот ресурсларини яратишда ҳамда ахборот тизимлари ишида сунъий интеллектдан фойдаланиш тартибининг умумий қоидалари белгиланмоқда.Хусусан, сунъий интеллектдан фойдаланиб яратилган ахборот ресурслари ҳамда бу соҳадаги ахборот тизимлари инсонга, унинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, шаъни ҳамда қадр-қимматига путур етказмаслиги ва унинг бошқа ажралмас ҳуқуқларини бузмаслиги шартлиги қайд этилмоқда.Сунъий интеллект технологиялари ёрдамида қонунга хилоф равишда шахсга доир маълумотларга ишлов бериш ва уларни ОАВ ёки интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатишга йўл қўймаслик мажбурияти белгиланмоқда.Қайд этилишича, қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда АҚШ, Канада, Европа иттифоқи, Россия, Хитой, Япония ва Жанубий Корея давлатлари қонунчилик тажрибаси ўрганилган.
https://sputniknews.uz/20251029/ai-soliq-imtiyoz-elektr-tarif-53061702.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0a/0e/52685714_409:0:1630:916_1920x0_80_0_0_46394cb2b23b98bb1116483576ef610b.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сунъий интеллект қонун
Сунъий интеллект технологияларини суиистеъмол қилганлик учун жазо жорий этилмоқда
Сунъий интеллект технологиялари ёрдамида қонунга хилоф равишда шахсга доир маълумотларга ишлов бериш ва уларни ОАВ ёки интернетда тарқатишга йўл қўймаслик мажбурияти белгиланмоқда.
ТОШКЕНТ, 2 ноя – Sputnik.
Сенатнинг ўн биринчи ялпи мажлисида "Сунъий интеллектни қўллаш орқали юзага келадиган муносабатлар тартибга солиниши муносабати билан Ўзбекистоннинг айрим қонун ҳужжатларига қўшимча ва ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги қонун кўриб чиқилди
.
Қонун билан "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунга сунъий интеллект технологияларидан фойдаланишнинг умумий асосларини белгилаш ҳамда ушбу соҳадаги давлат органининг ваколатларини аниқлаштиришни назарда тутувчи ўзгартиришлар киритилмоқда.
Хусусан: "Ахборотлаштириш тўғрисида"ги қонунда "сунъий интеллект" тушунчасига таъриф берилмоқда ва сунъий интеллектни жорий этиш ва ривожлантириш учун зарур шарт-шароитларни яратиш, шунингдек, ҳуқуқий, технологик ва иқтисодий асосларни белгилаш ахборотлаштириш соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишларидан бири сифатида белгиланмоқда.
Бундан ташқари, ахборотлаштириш соҳасидаги махсус ваколатли органнинг сунъий интеллект соҳасидаги учта асосий вазифаси белгиланмоқда:
сунъий интеллект йўналишига инвестицияларни жалб қилиш учун шароитлар яратиш;
давлат органларининг маълумотларини сунъий интеллект асосида қайта ишлаш учун техник инфратузилмани шакллантириш;
сунъий интеллект йўналишида кадрлар тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлашни ташкил этиш.
Шунингдек, қонун билан ахборот ресурсларини яратишда ҳамда ахборот тизимлари ишида сунъий интеллектдан фойдаланиш тартибининг умумий қоидалари белгиланмоқда.
Хусусан, сунъий интеллектдан фойдаланиб яратилган ахборот ресурслари ҳамда бу соҳадаги ахборот тизимлари инсонга, унинг ҳаёти, соғлиғи, эркинлиги, шаъни ҳамда қадр-қимматига путур етказмаслиги ва унинг бошқа ажралмас ҳуқуқларини бузмаслиги шартлиги қайд этилмоқда.
Сунъий интеллект технологиялари ёрдамида қонунга хилоф равишда шахсга доир маълумотларга ишлов бериш ва уларни ОАВ ёки интернет жаҳон ахборот тармоғида тарқатишга йўл қўймаслик мажбурияти белгиланмоқда.
Қайд этилишича, қонун лойиҳасини ишлаб чиқишда АҚШ, Канада, Европа иттифоқи, Россия, Хитой, Япония ва Жанубий Корея давлатлари қонунчилик тажрибаси ўрганилган.