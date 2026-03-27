Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260327/shaxsiy-malumot-56552936.html
Шахсий маълумотга оид қонунга ўзгартириш киритилди
Sputnik Ўзбекистон
2026-03-27T18:49+0500
жамият
ўзбекистон
қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_8c7a3809c4385b1ea9ead7f3fbdb0db6.jpg
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Янги қонун билан "Шахсга доир маълумотлар тўғрисида"ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги хабар берди.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/04/45972348_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2d98be4e259ad486204959b483b9641f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шахсга доир маълумотлар ўзбекистон қонун маълумот
шахсга доир маълумотлар ўзбекистон қонун маълумот

© Sputnik / Бахром ХатамовIT cпециалист за работой
IT cпециалист за работой - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.03.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Шахсларнинг биометрик ва генетик маълумотлари Ўзбекистонда сақланиши шарт бўлди.
ТОШКЕНТ, 27 мар – Sputnik. Янги қонун билан “Шахсга доир маълумотлар тўғрисида”ги қонунга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Бу ҳақда Адлия вазирлиги хабар берди.
Унга кўра, қуйидаги шахсга доир маълумотлар Ўзбекистон ҳудудида сақланиши шарт:
шахсларнинг биометрик маълумотлари;
шахсларнинг генетик маълумотлари;
Ўзбекистон ҳудудида фаолият олиб бораётган телекоммуникациялар операторларидаги уларнинг хизматларидан фойдаланувчи жисмоний шахсларнинг маълумотлари.
Юқорида кўрсатилмаган шахсга доир маълумотлар қуйидаги шартлардан бири бажарилганда, Ўзбекистондан ташқарида сақланиши ва ишлов берилиши мумкин:
чет давлатни шахсга доир маълумотларнинг бир хил ҳимоя қилинишини таъминловчи давлат сифатида тан олиш;
оператор томонидан ваколатли давлат органи тасдиқлайдиган талабларга жавоб берувчи стандарт шартномавий шартлар ёки мажбурий корпоратив қоидалар қабул қилиниши ва уларга риоя этилиши;
рўйхати ваколатли давлат органи томонидан тасдиқланадиган шахсга доир маълумотларни бошқариш ва сақлаш соҳасидаги халқаро стандартларга оператор томонидан риоя этилиши.
Қонун расмий эълон қилинган кундан эътиборан кучга киради.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0