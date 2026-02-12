"15 млн эмас, 60 минг": вазир интернетдаги маълумотлар сизишига расмий изоҳ берди

https://sputniknews.uz/20260212/vazir-internet-malumotlar-sizish-izoh-55653128.html
Ўзбекистонда 15 миллион фуқаро маълумоти сизгани ҳақидаги хабарлар тасдиқланмади. Дастлабки ўрганишга кўра, тахминан 60 минг ёзувга оид ҳолат қайд этилган. OneID тизимида хавфсизлик чоралари кучайтирилди.
2026-02-12T14:48+0500
2026-02-12T14:48+0500
2026-02-12T15:20+0500
ўзбекистон
жамият
рақамли технологиялар
рақамли технологиялар вазирлиги
шерзод шерматов
киберҳужум
киберхавфсизлик
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда 15 миллион фуқарога оид маълумотлар сизиб чиққанлиги ҳақида тарқалган хабарлар дастлабки ўрганиш натижасига кўра тасдиқланмади — гап тахминан 60 минг атрофидаги ёзувлар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов матбуот анжуманида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, 27–30 январь кунлари учта давлат идорасининг ахборот тизимига киберҳужум уюштирилган. Ваколатли органлар иштирокида ҳолат тезкор ўрганилди ва зарур чоралар кўрилди.Шунингдек, OneID тизимида шахсий маълумотларни фақат эгасининг розилиги билан бошқа платформаларга тақдим этиш ёки чеклаш механизми жорий этилди.Маълум қилинишича, 2024 йилда киберхавфсизлик узели орқали 7 миллиондан ортиқ таҳдид бартараф этилган бўлса, 2025 йилда бу кўрсаткич 107 миллиондан ошган.Жаҳон миқёсида эса 2025 йилда киберҳужумлар туфайли 10,5 триллион доллар зарар етказилган, йирик платформалардан 16 миллиарддан ортиқ фойдаланувчи маълумотлари ўғирланган.
ўзбекистон
2026
14:48 12.02.2026 (янгиланди: 15:20 12.02.2026)
Фуқароларга оид маълумотлар сизиб чиққанлиги ҳақидаги хабарлар ортидан расмий изоҳ берилди. Вазирлик дастлабки текширув натижаларини очиқлаб, ҳолат миқёси ҳақида аниқ рақамларни маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 12 фев — Sputnik.
Ижтимоий тармоқларда 15 миллион фуқарога оид маълумотлар сизиб чиққанлиги ҳақида тарқалган хабарлар дастлабки ўрганиш натижасига кўра тасдиқланмади — гап тахминан 60 минг атрофидаги ёзувлар ҳақида бормоқда. Бу ҳақда рақамли технологиялар вазири Шерзод Шерматов матбуот анжуманида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, 27–30 январь кунлари учта давлат идорасининг ахборот тизимига киберҳужум уюштирилган. Ваколатли органлар иштирокида ҳолат тезкор ўрганилди ва зарур чоралар кўрилди.
Жумладан, ахборот инфратузилмаларига рухсатсиз киришлар чекланди, Ягона идентификация тизими (OneID) фойдаланувчиларининг пароллари янгиланди, техник ҳимоя воситалари кучайтирилди.
Шунингдек, OneID тизимида шахсий маълумотларни фақат эгасининг розилиги билан бошқа платформаларга тақдим этиш ёки чеклаш механизми жорий этилди.
Маълум қилинишича, 2024 йилда киберхавфсизлик узели орқали 7 миллиондан ортиқ таҳдид бартараф этилган бўлса, 2025 йилда бу кўрсаткич 107 миллиондан ошган.
Жаҳон миқёсида эса 2025 йилда киберҳужумлар туфайли 10,5 триллион доллар зарар етказилган, йирик платформалардан 16 миллиарддан ортиқ фойдаланувчи маълумотлари ўғирланган.