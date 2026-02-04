https://sputniknews.uz/20260204/xaker-hujum-xabar-izoh-55468644.html
Марказий банк, Ижтимоий ҳимоя, Статистика қўмитаси хакерлик ҳужум хабарига изоҳ берди
Марказий банк, Ижтимоий ҳимоя ва Статистика идоралари ижтимоий тармоқлардаги хакерлик ҳужуми хабарларига муносабат билдирди ва фуқароларга эҳтиёт чораларини эслатди.
ТОШКЕНТ, 4 фев — Sputnik. Ижтимоий тармоқларда айрим давлат ахборот тизимларидан Ўзбекистон фуқароларининг шахсий маълумотлари сизиб чиққан бўлиши мумкинлиги, гўёки 15 миллион ёзув интернетга тарқалгани ҳақида хабарлар пайдо бўлди.Расмий идоралар бу маълумотларни ўрганаётганини билдириб, ҳозирча якуний хулоса йўқлигини маълум қилди.Киберхавфсизлик давлат маркази ҳолат юзасидан текширув олиб борилаётганини, қўшимча маълумотлар кейинроқ берилишини маълум қилди. Фуқароларга шубҳали ҳаволаларга кирмаслик, мураккаб пароллардан фойдаланиш ва шахсий маълумотларни ошкор этмаслик тавсия этилди.Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ахборот тизимларига нисбатан киберҳужум бўлгани ҳақида хабарлар текширилаётганини билдирди. Расмий изоҳда фуқаролар фақат ишончли манбаларга таянишга чақирилди.Аҳоли ва қишлоқ хўжалигини рўйхатга олиш тадбирининг расмий саҳифасида 31 январь куни онлайн рўйхатдан ўтиш якунлангани сабабли платформа ёпилганлиги ва хавотирга ўрин йўқлиги айтилганТўпланган барча маълумотлар алоҳида серверда шифрланган ҳолда хавфсиз сақланмоқда.Рўйхатга олиш билан боғлиқ маълумотлари хавфсизлиги бўйича хавотирга ўрин йўқлиги айтилганМарказий банк тижорат банклари, тўлов ташкилотлари ва тўлов тизими операторларига нисбатан бундай киберҳужум қайд этилмаганини маълум қилди.Расмий баёнотларда таъкидланишича, текширувлар давом этмоқда. Фуқароларга:Ҳозирча "15 миллион" рақами расмий тасдиқланмаган. Идоралар текширув якунлари бўйича қўшимча ахборот берилишини билдирмоқда.
