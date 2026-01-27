https://sputniknews.uz/20260127/kiberjinoyatchilik-narkojinoyatchilik-kurash-tanqid-55307274.html
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселекторда кибержиноятчилик ва наркожиноятчиликка қарши кураш ҳолатини танқид қилди.Президент уч йил олдин ташкил этилган кибержиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси иши ҳам қониқарли эмаслиги қайд этди.Президент наркожиноятчилик ва уюшган гуруҳларга қарши курашда қатъият етишмаётганини таъкидлади. Пойтахтда наркожиноятлар сони 4 мингтадан ошган. Қўлга олинган 112 та гуруҳ 1300 тадан ортиқ жиноят содир этган. Мазкур жиноятлар учун айбли деб топилганлар жазони ярмини ҳам ўтамасдан озодликка чиқмоқда. Такрорий жиноятлар сўнгги уч йилда 125 фоизга ошган.Сўнгги уч ойда республика бўйича 50 тага яқин йирик наркогуруҳ қўлга олиниб, ярим тонна наркотик муомаладан чиқарилгани айтилди.Ўтган йили оғир аҳволга тушган 3 700 нафар фуқаро қайтарилган, 192 нафари одам савдоси қурбони бўлган.Қайд этилишича, уюшган жиноятчилик “бизнес ниқоби” остида уй-жой савдоси, автомашина олди-сотдиси, молиявий пирамидалар ҳамда “Ҳаж” ва “Умра” хизматлари орқали ҳам фаоллашган. Хонадон сотиш билан боғлиқ ҳолатларда 3 мингдан зиёд фуқарога 1,3 триллион сўм зарар етказилган.
Мирзиёев кибержиноятчилик ва наркожиноятчиликка қарши курашни танқид қилди
15:42 27.01.2026 (янгиланди: 15:45 27.01.2026)
Президент кибержиноятчилик ва наркожиноятчиликка қарши кураш ҳолатини кескин танқид қилди ҳамда фош этиш самарадорлиги етарли эмаслигини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 27 янв — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев раислигидаги видеоселекторда кибержиноятчилик ва наркожиноятчиликка қарши кураш ҳолатини танқид қилди
.
Президент уч йил олдин ташкил этилган кибержиноятчиликка қарши курашиш бошқармаси иши ҳам қониқарли эмаслиги қайд этди.
2025 йилда пойтахтда кибержиноятлар 16 мингтадан ошиб, фуқароларга қарийб 2 триллион сўм зарар етган. Уларни фош этиш даражаси 8 фоизга ҳам етмаган.
Президент наркожиноятчилик ва уюшган гуруҳларга қарши курашда қатъият етишмаётганини таъкидлади. Пойтахтда наркожиноятлар сони 4 мингтадан ошган. Қўлга олинган 112 та гуруҳ 1300 тадан ортиқ жиноят содир этган. Мазкур жиноятлар учун айбли деб топилганлар жазони ярмини ҳам ўтамасдан озодликка чиқмоқда. Такрорий жиноятлар сўнгги уч йилда 125 фоизга ошган.
Сўнгги уч ойда республика бўйича 50 тага яқин йирик наркогуруҳ қўлга олиниб, ярим тонна наркотик муомаладан чиқарилгани айтилди.
“Энг ёмони, чет давлатларда ҳам ўзимизнинг фуқаролар уюшган гуруҳлар тузиб, юртимиздан борганларга нисбатан товламачилик, зўравонлик, тадбиркорлигига рахна солиш билан шуғулланяпти. Ўзбекларнинг чет элдаги оммавий муштлашувлари юртимиз обрўсига путур етказяпти”, – деди давлат раҳбари.
Ўтган йили оғир аҳволга тушган 3 700 нафар фуқаро қайтарилган, 192 нафари одам савдоси қурбони бўлган.
Қайд этилишича, уюшган жиноятчилик “бизнес ниқоби” остида уй-жой савдоси, автомашина олди-сотдиси, молиявий пирамидалар ҳамда “Ҳаж” ва “Умра” хизматлари орқали ҳам фаоллашган. Хонадон сотиш билан боғлиқ ҳолатларда 3 мингдан зиёд фуқарога 1,3 триллион сўм зарар етказилган.