Тошкентда Ўзбекистон ва Тожикистон кооперациясига бағишланган кўргазма бошланди
Тошкентдаги CAEx мажмуасида Ўзбекистон ва Тожикистон саноат кооперациясига бағишланган қўшма кўргазма очилди. Унда аграр тармоқ салоҳияти, замонавий технологиялар ва экспортбоп маҳсулотлар тақдим этилмоқда.
2026-03-26T18:37+0500
ТОШКЕНТ, 26 мар – Sputnik. Тошкентдаги CAEx мажмуасида Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги саноат кооперациясига бағишланган қўшма кўргазма очилди. Бу ҳақда Қишлоқ хўжалиги вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Кўргазмада аграр тармоқ салоҳияти, замонавий технологиялар ва экспортбоп маҳсулотлар намойиш этилмоқда.Ўзбекистон томони қишлоқ хўжалиги соҳасида мева-сабзавот маҳсулотлари, қайта ишлаш саноати ечимлари, агротехнологиялар, сув тежовчи инновацион усуллар, пахтачилик, боғдорчилик ва органик маҳсулотлар ишлаб чиқаришдаги тажриба ва имкониятларни тақдим этди. Тожикистон эса мева-сабзавотлар ва қуритилган меваларини намойиш қилди.Мутахассисларнинг фикрича, мазкур кўргазма икки давлат ўртасида қишлоқ хўжалигидаги кооперацияни янги босқичга олиб чиқиши, озиқ-овқат хавфсизлигини мустаҳкамлаши, қўшма лойиҳаларни кенгайтириши ва қишлоқ жойларда янги иш ўринлари яратиши мумкин.
ўзбекистон, тожикистон, caex, саноат кооперацияси, қўшма кўргазма, аграр тармоқ, қишлоқ хўжалиги, мева-сабзавот, қуритилган мевалар, агротехнология, экспортбоп маҳсулотлар, озиқ-овқат хавфсизлиги
