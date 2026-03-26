Каннаваро: Жаҳон чемпионатига якуний таркиб ҳали аниқ эмас, рўйхатда 55 футболчи бор
Фабио Каннаваро Жаҳон чемпионати учун якуний таркибни ҳозирдан аниқлашга эрта эканини айтди. Унинг сўзларига кўра, кенгайтирилган рўйхатда 55 футболчи бор ва у ҳали ўзгариши мумкин.
2026-03-26T16:18+0500
https://sputniknews.uz/20260119/jamoa-fifa-world-cup-denisov-intervyu-54926959.html
16:18 26.03.2026 (янгиланди: 16:24 26.03.2026)
Бош мураббий Жаҳон чемпионати олдидан номзодлар ҳали тўлиқ сараланмаганини, ҳозир эса энг асосий эътибор футболчиларнинг жисмоний тайёргарлигига қаратилганини айтди.
Футбол бўйича Жаҳон чемпионатига қайси ўйинчилар бориши ҳақида ҳозирдан аниқ хулоса чиқаришга эрта. Кенгайтирилган рўйхатдан 55 нафар футболчи ўрин олган. Бу ҳақда Ўзбекистон миллий терма жамоаси бош мураббийси Фабио Каннаваро матбуот анжуманида маълум қилди
Матбуот анжумани эртага Ўзбекистон терма жамоасининг FIFA Series турнири доирасида Габонга қарши ўйини олдидан ўтказилди.
Каннаваронинг таъкидлашича, ички чемпионатда ўзини кўрсатаётган футболчилар сабаб кенгайтирилган рўйхатда ҳали ўзгаришлар бўлиши мумкин. Ҳозирча барча номзодлар кузатувда қолади, якуний таркиб эса кейинроқ шакллантирилади.
Унинг сўзларига кўра, жамоа учун ҳозирги асосий вазифа Жаҳон чемпионатига пухта тайёргарлик кўришдан иборат.
“Бу ўйинлар ўртоқлик мақомида бўлса ҳам, биз майдонга ғалаба учун тушамиз. Жаҳон чемпионати яқинлашиб келаётган экан, ҳар бир ўйин муҳим аҳамиятга эга”, — деди Каннаваро.
Бош мураббий яқин ўйинларда барча футболчиларга имконият бериш режалаштирилаётганини ҳам айтди. Унинг фикрича, мураббийлар штаби ҳар бир ўйинчининг ҳолатини тўлиқ баҳолаб олиши керак.
Каннаваро Дубай йиғини давомида кўплаб футболчиларни кузатганини, улар билан якка тартибда суҳбатлашганини билдирди. У футболчилардаги иштиёқ ва ўзини кўрсатиш истаги унда ижобий таассурот қолдирганини таъкидлади.
Шунингдек, у ҳозиргача беш нафар дарвозабон кўздан кечирилганини айтди. Каннаварога кўра, агар мураббийлар танловда янглишган бўлса, футболчиларда ўз ўйини билан бу фикрни ўзгартириш учун ҳали вақт бор.
Бош мураббийнинг айтишича, ҳозирги босқичда асосий хавотир футболчиларнинг маҳоратидан кўра уларнинг жисмоний ҳолати билан боғлиқ.
“Жаҳон чемпионатидан олдин 2-3 ҳафта вақт бўлади, холос. Бу вақт ичида футболчиларнинг жисмоний ҳолатини сезиларли даражада ошириш қийин. Шунинг учун биз январдан бери айнан шу жиҳатга эътибор қаратяпмиз”, — деди у.