Тошкент вилояти ва Беларуснинг Гомель вилояти ҳамкорлик бўйича баённома имзолади
Тошкент вилояти ва Беларуснинг Гомель вилояти ҳамкорлик бўйича баённома имзолади
Тошкент вилояти ҳокимлиги ва Беларуснинг Гомель вилояти ижроия қўмитаси ўртасида ҳамкорлик ниятлари тўғрисида баённома имзоланди. Ҳужжат савдо, инвестиция, фан, маданият ва туризм соҳаларини қамраб олади.
2026-03-25T12:25+0500
2026-03-25T12:25+0500
ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев Беларуснинг Гомель вилояти ижроия қўмитаси раиси Иван Крупко бошчилигидаги делегация ва Беларуснинг Ўзбекистондаги элчиси Александр Огородников билан учрашди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Мулоқотда саноат, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, логистика, савдо-иқтисодий алоқалар, таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.Учрашув якунларига кўра, Тошкент вилояти ҳокимлиги ва Гомель вилояти ижроия қўмитаси ўртасида ҳамкорлик ниятлари тўғрисида баённома имзоланди.Ҳужжат томонларнинг иқтисодиёт, савдо, фан, маданият, туризм, спорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларида узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда ҳудудлараро шерикликни мустаҳкамлашга тайёрлигини назарда тутади.Зойир Мирзаев Тошкент вилоятида қўшма ташаббус ва лойиҳаларни амалга ошириш учун зарур шароитлар мавжудлигини таъкидлади.
тошкент вилояти, гомель вилояти, беларусь, зоир мирзаев, иван крупко, александр огородников, баённома, меморандум, ҳамкорлик, инвестиция, савдо-иқтисодий алоқалар, қўшма лойиҳалар
тошкент вилояти, гомель вилояти, беларусь, зоир мирзаев, иван крупко, александр огородников, баённома, меморандум, ҳамкорлик, инвестиция, савдо-иқтисодий алоқалар, қўшма лойиҳалар

Тошкент вилояти ва Беларуснинг Гомель вилояти ҳамкорлик бўйича баённома имзолади

12:25 25.03.2026
Ҳужжат томонларнинг қатор соҳаларда узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлашни назарда тутади.
ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Тошкент вилояти ҳокими Зойир Мирзаев Беларуснинг Гомель вилояти ижроия қўмитаси раиси Иван Крупко бошчилигидаги делегация ва Беларуснинг Ўзбекистондаги элчиси Александр Огородников билан учрашди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Мулоқотда саноат, қишлоқ хўжалиги, инвестиция, логистика, савдо-иқтисодий алоқалар, таълим ва кадрлар тайёрлаш соҳаларида ҳамкорликни кенгайтириш масалалари муҳокама қилинди.
Учрашув якунларига кўра, Тошкент вилояти ҳокимлиги ва Гомель вилояти ижроия қўмитаси ўртасида ҳамкорлик ниятлари тўғрисида баённома имзоланди.
© Хокимият Ташкентской областиХокимият Ташкентской области и Гомельский областной исполком подписали протокол
Хокимият Ташкентской области и Гомельский областной исполком подписали протокол - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 25.03.2026
Хокимият Ташкентской области и Гомельский областной исполком подписали протокол
© Хокимият Ташкентской области
Ҳужжат томонларнинг иқтисодиёт, савдо, фан, маданият, туризм, спорт ва соғлиқни сақлаш соҳаларида узоқ муддатли ҳамкорликни ривожлантириш, инвестиция лойиҳаларини қўллаб-қувватлаш ҳамда ҳудудлараро шерикликни мустаҳкамлашга тайёрлигини назарда тутади.
Зойир Мирзаев Тошкент вилоятида қўшма ташаббус ва лойиҳаларни амалга ошириш учун зарур шароитлар мавжудлигини таъкидлади.
