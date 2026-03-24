Беларуснинг Гомель вилояти билан гўшт-сут ва қишлоқ хўжалиги лойиҳалари муҳокама қилинди
Лазиз Қудратов Гомель вилояти раҳбари Иван Крупко билан учрашди. Томонлар гўшт-сут маҳсулотлари, қишлоқ хўжалиги техникаси, ёғочсозлик ва заргарликда янги қўшма лойиҳаларни муҳокама қилди.
2026-03-24T17:35+0500
ўзбекистон, беларусь, гомель вилояти, лазиз қудратов, иван крупко, гўшт-сут маҳсулотлари, қишлоқ хўжалиги техникаси, ёғочсозлик, заргарлик, қўшма лойиҳалар, товар айирбошлаш, савдо айланмаси
17:30 24.03.2026 (янгиланди: 17:35 24.03.2026)
Томонлар гўшт-сут маҳсулотлари, қишлоқ хўжалиги техникаси ва ёғочсозлик соҳаларида янги қўшма лойиҳаларни ишга тушириш имкониятларини кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik.
Ўзбекистон инвестициялар, саноат ва савдо вазири Лазиз Кудратов Беларуснинг Гомель вилояти делегациясининг Ўзбекистонга ташрифи доирасида Гомель вилояти ижроия қўмитаси раиси Иван Крупко билан учрашув ўтказди. Бу ҳақда вазирлик матбуот хизмати хабар берди
Музокаралар давомида томонлар устувор йўналишлар, жумладан, саноат машинасозлиги, қишлоқ хўжалиги ва заргарлик тармоғида ҳамкорликни кенгайтиришга тайёр эканликларини билдирдилар.
Хусусан, Гомель вилояти билан ёғочсозлик, гўшт-сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш ва қишлоқ хўжалиги техникаси соҳаларида янги қўшма лойиҳаларни амалга ошириш масалалари муҳокама қилинди.
Ўзаро савдо ҳажмининг ўсиши қайд этилди: 2025 йил якунларига кўра Гомель вилоятининг Ўзбекистон билан товар айирбошлаш ҳажми 50 миллион долларни ташкил этди, шу билан бирга жорий йилнинг январь ойида савдо айланмаси 1,5 бараварга ошгани кузатилди.
Учрашув якунида ҳамкорликни янада чуқурлаштириш бўйича қўшма "чора-тадбирлар режаси"ни ишлаб чиқиш ва қабул қилиш, шунингдек, янги ташаббусларни батафсил ишлаб чиқиш учун Ўзбекистон делегациясининг Беларусга ташрифини ташкил этиш бўйича келишувга эришилди.