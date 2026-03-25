Россиядаги ўзбекистонлик мигрантлар ҳуқуқлари устидан назорат кучайтирилади
Ўзбекистон ва Россия идоралараро ишчи гуруҳи йиғилиши якунларига кўра, томонлар меҳнат миграцияси доирасида фуқаролар ҳуқуқлари устидан назорат ва мониторингни кучайтириш мажбуриятини олди.
2026-03-25T14:14+0500
ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. 24–25 март кунлари Ўзбекистон Бош прокуратурасида миграция соҳасидаги вазиятни ўрганиш бўйича Ўзбекистон—Россия идоралараро ишчи гуруҳининг иккинчи йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда Бош прокуратура матбуот хизмати хабар берди.Йиғилишда икки давлат вазирлик ва идораларининг расмий делегациялари иштирок этди, унга Ўзбекистон ва Россия бош прокурорларининг ўринбосарлари раҳбарлик қилди.Шунингдек, ҳар икки давлат қонунчилиги доирасида чет эл фуқароларининг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, Россияда истиқомат қилаётган фуқароларнинг меҳнат қонунчилигига риоя этиши, миграция жараёнлари шароитида экстремизм ва терроризмга қарши курашиш, шартнома базасини кенгайтириш ҳамда ахборот алмашинувини кучайтириш масалалари кўриб чиқилди.Томонлар миграция соҳасида ҳар икки давлат манфаатларини ҳисобга олган ҳолда комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлади.Йиғилиш якунларига кўра, Ўзбекистон ва Россия Бош прокуратуралари меҳнатга келаётган икки давлат фуқароларининг ҳуқуқлари устидан назорат ва мониторингни кучайтириш мажбуриятини олди.
