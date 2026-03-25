Арманистон парламенти ЕОИИнинг Мўғулистон ва БАА билан савдо битимларини ратификация қилди

ТОШКЕНТ, 25 мар – Sputnik. Арманистон парламенти Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва унга аъзо давлатлар ҳамда Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо келишувини ҳамда ЕОИИ ва Бирлашган Араб Амирликлари (БАА) ўртасидаги иқтисодий шериклик тўғрисидаги битимни ратификация қилди. Мўғулистон билан вақтинчалик савдо келишуви 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган бўлиб, 367 та товар позицияси бўйича имтиёзли савдо режимини жорий этади. ЕОИИ ва БАА ўртасидаги иқтисодий шериклик битими ҳам 2025 йил 27 июнда Минскда имзоланган. Арманистон Иқтисодиёт вазирлиги маълумотларига кўра, ҳужжат кучга киргач, Арманистоннинг БААга экспорт қилаётган 270 турдаги товаридан 217 таси имтиёзли кириш режимига эга бўлади. Ўртача божхона божи эса 6 фоиздан 2,6 фоизгача пасаяди. Имтиёзли режим ҳўл мевалар, помидор, шарбатлар, асал, мураббо, шакарли минерал сув, шунингдек, алюминий маҳсулотлари, тиббий асбоблар ва радиоэлектрон ускуналарни ҳам қамраб олади.ЕОИИ томонидан қаралганда, БАА билан битим товар номенклатурасининг 85–86 фоизи бўйича имтиёзли киришни назарда тутади, Мўғулистон билан битим эса чекланган қамровдан бошлаб кейинчалик тўлиқроқ либераллаштиришга ўтиш схемаси асосида қурилган.
Битим дипломатик каналлар орқали барча ички тартиб-таомиллар бажарилгани ҳақидаги охирги ёзма хабарнома олинганидан 61 кун ўтгач кучга киради.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.