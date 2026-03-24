Россия ва Ўзбекистон атом ва турдош соҳалардаги ҳамкорлик бўйича йўл харитасини имзолади

ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. 24 март куни Тошкентда "Росатом" давлат корпорацияси ва Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлиги ("Ўзатом" агентлиги) ўртасида атом ва турдош соҳалардаги ҳамкорлик бўйича йўл харитаси ҳамда АЭС қурилиши бўйича шартномага қўшимча келишув имзоланди, деб хабар берди Sputnik мухбири.Ҳужжатлар "Росатом" давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёв ва "Ўзатом" агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев томонидан имзоланди.Йўл харитасининг имзоланиши Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги атом соҳасидаги ҳамкорлик кенг қамровли эканлигини, атом саноати эса ҳаётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга туртки беришини кўрсатади.Йўл харитаси билан бирга имзоланган шартномага қўшимча келишув АЭСнинг янги, интеграциялашган конфигурациясини назарда тутади. Лойиҳа таркибига 3+ авлод ВВЭР-1000 реакторлари асосидаги иккита катта қувватли энергоблок ва ҳар бирининг қуввати 55 МВт бўлган РИТМ-200Н реакторли иккита энергоблок киради.Атом электр станцияси тўлиқ қувват билан ишлай бошлагач, йилига 17,2 миллиард кВт/соат атрофида энергия ишлаб чиқаради ва Ўзбекистоннинг умумий энергия истеъмолининг 14 фоизини таъминлайди.Лойиҳанинг амалга оширилиши икки мамлакат ўртасидаги стратегик ҳамкорликни чуқурлаштиришнинг муҳим босқичи бўлади.Шу билан бирга, Жиззах вилояти Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдонида РИТМ-200Н реакторига эга кичик қувватли атом станциясининг энергия блокини қуриш доирасида бетон ишлари бошланди.
Имзолаш билан бир вақтда Жиззах вилоятидаги АЭС қурилиш майдонида бетон ишлари бошланди .
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. 24 март куни Тошкентда "Росатом" давлат корпорацияси ва Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Атом энергияси агентлиги ("Ўзатом" агентлиги) ўртасида атом ва турдош соҳалардаги ҳамкорлик бўйича йўл харитаси ҳамда АЭС қурилиши бўйича шартномага қўшимча келишув имзоланди, деб хабар берди Sputnik мухбири.
Ҳужжатлар "Росатом" давлат корпорацияси бош директори Алексей Лихачёв ва "Ўзатом" агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев томонидан имзоланди.
Йўл харитаси АЭС қурилиши лойиҳаси бўйича ўзаро ҳамкорликнинг барча асосий йўналишларини, жумладан, кадрлар тайёрлаш, аҳолини замонавий ядро технологиялари ҳақида хабардор қилиш ва станция қошида келажакдаги "атомчилар" шаҳарчасини барпо этиш масалаларини қамраб олган.
Йўл харитасининг имзоланиши Россия ва Ўзбекистон ўртасидаги атом соҳасидаги ҳамкорлик кенг қамровли эканлигини, атом саноати эса ҳаётнинг барча соҳаларини ривожлантиришга туртки беришини кўрсатади.
Йўл харитаси билан бирга имзоланган шартномага қўшимча келишув АЭСнинг янги, интеграциялашган конфигурациясини назарда тутади. Лойиҳа таркибига 3+ авлод ВВЭР-1000 реакторлари асосидаги иккита катта қувватли энергоблок ва ҳар бирининг қуввати 55 МВт бўлган РИТМ-200Н реакторли иккита энергоблок киради.
Атом электр станцияси тўлиқ қувват билан ишлай бошлагач, йилига 17,2 миллиард кВт/соат атрофида энергия ишлаб чиқаради ва Ўзбекистоннинг умумий энергия истеъмолининг 14 фоизини таъминлайди.
Лойиҳанинг амалга оширилиши икки мамлакат ўртасидаги стратегик ҳамкорликни чуқурлаштиришнинг муҳим босқичи бўлади.
Шу билан бирга, Жиззах вилояти Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдонида РИТМ-200Н реакторига эга кичик қувватли атом станциясининг энергия блокини қуриш доирасида бетон ишлари бошланди.
"Йўл харитаси ва ноёб интеграциялашган атом электр станциясини қуриш бўйича шартнома имзоланиши, шунингдек, майдончада бошланган бетон ишлари Ўзбекистоннинг жаҳон атом энергетикаси авангардига кирганини англатади. Мамлакат ўнлаб йиллар давомида ижтимоий-иқтисодий ўсиш ва технологик суверенитетни мустаҳкамлашга ёрдам берадиган ноёб лойиҳани ишга туширмоқда. "Росатом" учун Ўзбекистонда АЭС қурилиши етакчилик позициясининг яна бир исботи, дунёда ҳеч ким қила олмайдиган лойиҳаларни амалга ошириш имкониятидир", - деди Алексей Лихачёв.
Маълумот учун: 2024 йил 27 май куни Россия президенти Владимир Путиннинг Ўзбекистонга давлат ташрифи чоғида Россия ва Ўзбекистон давлат раҳбарлари ҳузурида икки давлат ўртасида Ўзбекистонда атом электр станциясини қуриш бўйича ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битимга ўзгартиришлар киритиш тўғрисида баённома имзоланди, унинг моҳияти Ўзбекистонда Россия лойиҳаси бўйича кичик қувватли атом электр станциясини (КҚАЭС) қуриш бўйича ҳамкорликни кенгайтиришдан иборат. Шунингдек, тадбир доирасида "Атомстроекспорт" акциядорлик жамияти ("Росатом" давлат корпорациясининг муҳандислик бўлими) ва Ўзбекистон Атом энергияси агентлиги ҳузуридаги "АЭС қурилиши дирекцияси" давлат корхонаси ўртасида Ўзбекистонда кичик қувватли атом электр станциясини қуриш бўйича шартнома имзоланди.