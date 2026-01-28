Ўзбекистон
АЭС Ўзбекистонга йилига 6 млрд куб метргача газни тежаш имконини беради - эксперт
АЭС Ўзбекистонга йилига 6 млрд куб метргача газни тежаш имконини беради - эксперт
Экспертга кўра, АЭС тўлиқ қувватга чиқса, Ўзбекистон йилига 4–6 млрд куб метр газни тежайди ва ядровий тиббиёт ривожланади.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. АЭСнинг тўлиқ қувватга чиқиши Ўзбекистонга йилига 4–6 миллиард куб метр газни тежаш имконини беради.Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистонга Миллий энергетика хавфсизлиги жамғармасининг етакчи таҳлилчиси, Россия Федерацияси ҳукумати ҳузуридаги Молия университети эксперти Игорь Юшков маълум қилди.Шунингдек, у атом технологиялари кластерининг ташкил этилиши Ўзбекистонда илмий мактаб ривожига кучли туртки беришини ва соғлиқни сақлаш соҳасида янги йўналишларни шакллантиришини таъкидлади. Маълумот учун: Миллий статистика маълумотларига кўра 2025 йилда Ўзбекистонда 42,3 миллиард куб метр газ ишлаб чиқарилган.
18:53 28.01.2026 (янгиланди: 18:57 28.01.2026)
Игорь Юшковга кўра, АЭС тўлиқ қувватда ишга тушса, Ўзбекистон йилига 6 миллиард куб метргача газни тежаш имконига эга бўлади.
ТОШКЕНТ, 28 янв — Sputnik. АЭСнинг тўлиқ қувватга чиқиши Ўзбекистонга йилига 4–6 миллиард куб метр газни тежаш имконини беради.
Бу ҳақда Sputnik Ўзбекистонга Миллий энергетика хавфсизлиги жамғармасининг етакчи таҳлилчиси, Россия Федерацияси ҳукумати ҳузуридаги Молия университети эксперти Игорь Юшков маълум қилди.
Шунингдек, у атом технологиялари кластерининг ташкил этилиши Ўзбекистонда илмий мактаб ривожига кучли туртки беришини ва соғлиқни сақлаш соҳасида янги йўналишларни шакллантиришини таъкидлади.
"Бу, жумладан, ядровий тиббиёт соҳасида онкология каби касалликларни даволаш учун арзонроқ материаллар олиш имконини беради", — деди эксперт.
Маълумот учун: Миллий статистика маълумотларига кўра 2025 йилда Ўзбекистонда 42,3 миллиард куб метр газ ишлаб чиқарилган.
Президент принял генерального директора корпорации Росатом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 28.01.2026
АЭС бетон ишлари баҳорга мўлжалланган: Мирзиёев "Росатом" раҳбарини қабул қилди
09:26
