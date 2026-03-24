ЕОИИда тадбиркорлар учун янги божхона енгилликлари тайёрланмоқда — тафсилотлар
Евроосиё иқтисодий иттифоқида ваколатли иқтисодий операторлар учун янги божхона енгилликлари муҳокама қилинди. Таклифлар юкни тез чиқариш, рухсатларни камайтириш ва бизнес харажатларини қисқартиришга қаратилган.
2026-03-24T16:11+0500
ТОШКЕНТ, 24 мар – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссиясида (ЕИК) Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) тадбиркорлари учун янги божхона енгилликлари муҳокама қилинди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Асосий мақсад — юкларни тезроқ расмийлаштириш, ортиқча бюрократияни камайтириш ва бизнес харажатларини қисқартириш.Йиғилишда ваколатли иқтисодий операторларга ўз майдончаларида вақтинча сақланаётган ёки божхона омборида турган товарлар билан айрим операцияларни божхона рухсатисиз амалга ошириш имкониятини кенгайтириш масаласи кўриб чиқилди.Шунингдек, хавф даражаси паст бўлган компаниялар учун дастлабки божхона декларациясини янада соддалаштириш таклифлари муҳокама қилинди. Хусусан, автомобиль ўтказиш пунктларига келган товарларни ички божхона органига алоҳида олиб бормасдан чиқариш имкониятини бериш режаси кўриб чиқилди. Бу эса товар ҳаракатини тезлаштириб, бизнеснинг вақт ва харажатларини камайтиради.Йиғилишда ваколатли иқтисодий операторлар реестрига киритилган компаниялар ҳақидаги маълумотларни тўғри акс эттириш, гувоҳноманинг кучга кириш санасини белгилаш, шунингдек, транзит бошқа иттифоқ давлатида якунланганда оператор майдонида божхона транзитини тугатиш имконияти ҳам муҳокама қилинди.
https://sputniknews.uz/20260216/euea-bojxona-qoidalar-yangilanish-55737786.html
еоии, евроосиё иқтисодий иттифоқи, евроосиё иқтисодий комиссияси, ваколатли иқтисодий оператор, божхона енгилликлари, божхона расмийлашуви, бизнес, тадбиркорлар, товарларни тез чиқариш, дастлабки божхона декларацияси, божхона омбори, транзит,
Янги таклифлар ишончли компаниялар учун товарларни тезроқ расмийлаштириш, ортиқча рухсатларни қисқартириш ва логистика харажатларини камайтиришга қаратилган.
Маълумот учун: ваколатли иқтисодий оператор институти божхона тартибларини ишончли компаниялар учун енгиллаштиришга қаратилган халқаро тан олинган механизм ҳисобланади.