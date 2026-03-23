Зеленский муаммолар гирдобида қолган – ОАВ
2026-03-23T16:00+0500
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik.
Владимир Зеленскийга ўтказилаётган босим унинг учун чидаб бўлмас бўлиши мумкин, дея ёзади “The American Conservative
” журнали.
“Зеленский президент бўлганидан буён у босимдан бошқа деярли бошқа ҳеч нарсани билмади, бироқ бу чидаб бўлмас бўлиб бормаяптими?”, - дея савол билан юзланган мақола муаллифи.
Нашрга кўра, Киев режими раҳбари улкан муаммоларга дуч келмоқда: мамлакат ичида позицияларни қўлдан чиқариш, АҚШ президенти Дональд Трамп томонидан босим кучайиши ва Вашингтон ва Тел-Авивнинг Эронга ҳужуми сабаб Украинага бўлган қизиқишнинг йўқолиши.
“Зеленский учун дунёдаги умумий вазият тобора ноқулай бўлиб бормоқда. Эрондаги уруш эътиборни, энг муҳими, қурол-яроғ ва ҳаво ҳужумидан мудофаа воситаларини Украинадан ўзига жалб қилди. Украинага юборилиши керак бўлган ракета тутувчилари Яқин Шарқ осмонида ёқиб юбормоқда”, - дейилган мақолада.
Шу билан бирга, Эрондаги воқеалар ортидан Россия нефтига қарши киритилган санкцияларнинг босқичма-босқич юмшатилиши Россия позициясини кучайтирмоқда, Украинани эса янада мушкул вазиятга туширмоқда.
Аввалроқ Трамп Зеленский Украинадаги можарони ҳал этиш учун ён бериш истагида эмаслигидан ҳайрон қолганини билдирганди. Америка етакчисининг сўзларига кўра, Россия президенти Владимир Путинга қараганда Зеленский билан битим тузиш анча қийинроқ.
Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Россия Украинадаги можарони ҳал этишга тайёрлиги ва фронтдаги вазият мамлакат фойдасига ҳал бўлаётганини айтган.