Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260308/trump-zelenskyy-raketa-bera-olmaslik-56177775.html
Украина учун ёмон хабар: Welt Трамп Зеленскийга Patriot ракеталарини бера олмаслигини ёзди
Украина учун ёмон хабар: Welt Трамп Зеленскийга Patriot ракеталарини бера олмаслигини ёзди
Sputnik Ўзбекистон
Welt ва Handelsblatt маълумотларига кўра, Яқин Шарқдаги уруш Patriot ракеталари танқислигини кучайтирган. Шу боис Трамп Зеленскийнинг янги Patriot етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмаслиги айтилмоқда
2026-03-08T18:17+0500
2026-03-08T18:17+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
ақш – эрон можароси
ҳаво мудофаа тизими
дрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_0:0:600:337_1920x0_80_0_0_3ca299518074c1698ff117af4b0f06c2.jpg
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийнинг Patriot тизимлари учун ҳаво мудофаа ракеталарини етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмайди. Бу ҳақда Welt телеканали мухбири Кристоф Ваннер маълум қилди.Аввалроқ Handelsblatt ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб, АҚШ ва Исроилнинг Яқин Шарқдаги операцияси Patriot ракеталари танқислигига олиб келганини хабар қилган эди. Газета маълумотига кўра, жанговар ҳаракатларнинг дастлабки кунларида Форс кўрфази давлатларининг ўзи 800 га яқин Patriot ракетасини ишлатган. АҚШ ва Исроилдаги сарф ҳам юқори бўлган.Унинг қўшимча қилишича, агар Вашингтон шундай талаб қўйса, Зеленский Украина мутахассисларини Яқин Шарққа юборишга рози бўлади. Чунки Киев АҚШ қурол-яроғ таъминотига муҳтож.Аввалроқ Politico нашри АҚШ Эрон дронларини тутиб олиш бўйича Яқин Шарқдаги операциясида Украина ёрдамига таяниши мумкинлиги ҳақида ёзган эди.Сешанба куни Зеленский Яқин Шарқ мамлакатларига Украина дрон тутиб қолувчи воситаларини таклиф қилди. Шу билан бирга, у Patriot ракеталарини сўради.
https://sputniknews.uz/20260121/zelenskiy-raketa-sarf-garb-qurol-qiyinchilik-55114176.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0a/42865691_69:0:518:337_1920x0_80_0_0_0b5e0830b6a3e8cd0d35bb61d9e24cde.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дональд трамп, владимир зеленский, patriot, patriot ракеталари, welt, кристоф ваннер, handelsblatt, ақш, украина, яқин шарқ, эрон, исроил, дронлар, ҳаво мудофааси, politico, financial times
дональд трамп, владимир зеленский, patriot, patriot ракеталари, welt, кристоф ваннер, handelsblatt, ақш, украина, яқин шарқ, эрон, исроил, дронлар, ҳаво мудофааси, politico, financial times

Украина учун ёмон хабар: Welt Трамп Зеленскийга Patriot ракеталарини бера олмаслигини ёзди

18:17 08.03.2026
© РИА НовостиЗенитно ракетный комплекс Patriot
Зенитно ракетный комплекс Patriot - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 08.03.2026
© РИА Новости
Oбуна бўлиш
Яқин Шарқдаги можаро ортидан Patriot ракеталари захирасига босим кучайди, бу эса Украина учун янги етказиб бериш имкониятларини чекламоқда
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийнинг Patriot тизимлари учун ҳаво мудофаа ракеталарини етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмайди. Бу ҳақда Welt телеканали мухбири Кристоф Ваннер маълум қилди.
Аввалроқ Handelsblatt ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб, АҚШ ва Исроилнинг Яқин Шарқдаги операцияси Patriot ракеталари танқислигига олиб келганини хабар қилган эди. Газета маълумотига кўра, жанговар ҳаракатларнинг дастлабки кунларида Форс кўрфази давлатларининг ўзи 800 га яқин Patriot ракетасини ишлатган. АҚШ ва Исроилдаги сарф ҳам юқори бўлган.
“Америкаликларда бундай катта захиралар йўқ. Захираларнинг катта қисми Эрон билан можаро учун, шунингдек Форс кўрфази ҳудудидаги иттифоқчилари учун керак,” — деди Ваннер.
Унинг қўшимча қилишича, агар Вашингтон шундай талаб қўйса, Зеленский Украина мутахассисларини Яқин Шарққа юборишга рози бўлади. Чунки Киев АҚШ қурол-яроғ таъминотига муҳтож.
Аввалроқ Politico нашри АҚШ Эрон дронларини тутиб олиш бўйича Яқин Шарқдаги операциясида Украина ёрдамига таяниши мумкинлиги ҳақида ёзган эди.
Сешанба куни Зеленский Яқин Шарқ мамлакатларига Украина дрон тутиб қолувчи воситаларини таклиф қилди. Шу билан бирга, у Patriot ракеталарини сўради.
Financial Times маълумотига кўра, АҚШ ва Форс кўрфазидаги камида яна бир давлат Эронга қарши операцияда фойдаланиш учун Украина дрон-қўлга олувчиларини сотиб олиш бўйича музокара бошлаган.

Эслатиб ўтамиз, АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эрон ҳудудидаги объектларга зарба бера бошлади. Эрон эса жавоб тариқасида Исроил ҳудудига ҳамда Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий объектларига зарбалар бермоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Испытательные стрельбы из ЗРК Patriot. Архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 21.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Зеленский Ғарбдан қурол олишдаги қийинчиликларни айтди
21 Январ, 15:16
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0