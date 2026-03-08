Украина учун ёмон хабар: Welt Трамп Зеленскийга Patriot ракеталарини бера олмаслигини ёзди
Украина учун ёмон хабар: Welt Трамп Зеленскийга Patriot ракеталарини бера олмаслигини ёзди
Sputnik Ўзбекистон
Welt ва Handelsblatt маълумотларига кўра, Яқин Шарқдаги уруш Patriot ракеталари танқислигини кучайтирган. Шу боис Трамп Зеленскийнинг янги Patriot етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмаслиги айтилмоқда
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийнинг Patriot тизимлари учун ҳаво мудофаа ракеталарини етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмайди. Бу ҳақда Welt телеканали мухбири Кристоф Ваннер маълум қилди.Аввалроқ Handelsblatt ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб, АҚШ ва Исроилнинг Яқин Шарқдаги операцияси Patriot ракеталари танқислигига олиб келганини хабар қилган эди. Газета маълумотига кўра, жанговар ҳаракатларнинг дастлабки кунларида Форс кўрфази давлатларининг ўзи 800 га яқин Patriot ракетасини ишлатган. АҚШ ва Исроилдаги сарф ҳам юқори бўлган.Унинг қўшимча қилишича, агар Вашингтон шундай талаб қўйса, Зеленский Украина мутахассисларини Яқин Шарққа юборишга рози бўлади. Чунки Киев АҚШ қурол-яроғ таъминотига муҳтож.Аввалроқ Politico нашри АҚШ Эрон дронларини тутиб олиш бўйича Яқин Шарқдаги операциясида Украина ёрдамига таяниши мумкинлиги ҳақида ёзган эди.Сешанба куни Зеленский Яқин Шарқ мамлакатларига Украина дрон тутиб қолувчи воситаларини таклиф қилди. Шу билан бирга, у Patriot ракеталарини сўради.
Яқин Шарқдаги можаро ортидан Patriot ракеталари захирасига босим кучайди, бу эса Украина учун янги етказиб бериш имкониятларини чекламоқда
ТОШКЕНТ, 8 мар — Sputnik. АҚШ президенти Дональд Трамп Владимир Зеленскийнинг Patriot тизимлари учун ҳаво мудофаа ракеталарини етказиб бериш ҳақидаги талабини бажара олмайди. Бу ҳақда Welt телеканали мухбири Кристоф Ваннер маълум қилди.
Аввалроқ Handelsblatt ҳарбий доиралардаги манбаларига таяниб, АҚШ ва Исроилнинг Яқин Шарқдаги операцияси Patriot ракеталари танқислигига олиб келганини хабар қилган эди. Газета маълумотига кўра, жанговар ҳаракатларнинг дастлабки кунларида Форс кўрфази давлатларининг ўзи 800 га яқин Patriot ракетасини ишлатган. АҚШ ва Исроилдаги сарф ҳам юқори бўлган.
“Америкаликларда бундай катта захиралар йўқ. Захираларнинг катта қисми Эрон билан можаро учун, шунингдек Форс кўрфази ҳудудидаги иттифоқчилари учун керак,” — деди Ваннер.
Унинг қўшимча қилишича, агар Вашингтон шундай талаб қўйса, Зеленский Украина мутахассисларини Яқин Шарққа юборишга рози бўлади. Чунки Киев АҚШ қурол-яроғ таъминотига муҳтож.
Аввалроқ Politico нашри АҚШ Эрон дронларини тутиб олиш бўйича Яқин Шарқдаги операциясида Украина ёрдамига таяниши мумкинлиги ҳақида ёзган эди.
Сешанба куни Зеленский Яқин Шарқ мамлакатларига Украина дрон тутиб қолувчи воситаларини таклиф қилди. Шу билан бирга, у Patriot ракеталарини сўради.
Financial Times маълумотига кўра, АҚШ ва Форс кўрфазидаги камида яна бир давлат Эронга қарши операцияда фойдаланиш учун Украина дрон-қўлга олувчиларини сотиб олиш бўйича музокара бошлаган.
Эслатиб ўтамиз, АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эрон ҳудудидаги объектларга зарба бера бошлади. Эрон эса жавоб тариқасида Исроил ҳудудига ҳамда Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий объектларига зарбалар бермоқда.