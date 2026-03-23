Трамп: АҚШ ва Эрон ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишни муҳокама қилди
2026-03-23T16:54+0500
2026-03-23T17:19+0500
дональд трамп
эрон
ақш
ақш – эрон можароси
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Вашингтон ва Теҳрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларни бас қилиш тўғрисида конструктив музокаралар ўтказди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.АҚШ етакчисининг сўзларига кўра, Пентагонга Эрон электр станциялари ва энергетика инфратузилмасига ҳар қандай ҳарбий ҳужумларни ушбу давом этаётган учрашувлар ва муҳокамалар муваффақиятли бўлгунча беш кунлик муддатга кечиктиришни буюрган.Эрон томони музокаралар бўлганини рад этди. Мамлакат ТИВ баёнотига кўра, Трамп гўёки ҳужумларни кечиктириш ва музокаралар ҳақидаги гаплари билан вақтдан ютмоқчи.Куни кеча АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Эрон Ҳўрмуз бўғозидаги йўлни 48 соат ичида тўлиқ очмаса, “америкалик ҳарбийлар мамлакатдаги барча электр станцияларни йўқ қилиши” ҳақида огоҳлантирганди.Бунга жавобан Эрон бундай ҳолатда эронликлар АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳамма компанияларига ва минтақадаги барча энергетика инфратузилмаларига ҳужум қилишини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260323/eron-fors-korfazi-56457565.html
эрон
ақш эрон ҳарбий ҳаракатлар яқин шарқ можаро
ақш эрон ҳарбий ҳаракатлар яқин шарқ можаро

16:54 23.03.2026 (янгиланди: 17:19 23.03.2026)
Президент США Дональд Трамп выступает в Восточной комнате Белого дома в Вашингтоне. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.03.2026
АҚШ Эрон электр станциялари ва энергетика инфратузилмасига ҳар қандай ҳарбий ҳужумларни ҳам кечиктиради.
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Вашингтон ва Теҳрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларни бас қилиш тўғрисида конструктив музокаралар ўтказди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.

“Америка Қўшма Штатлари ва Эрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларимизни тўлиқ ва батамом тўхтатиш бўйича жуда яхши ва самарали музокаралар олиб борганини маълум қилишдан мамнунман”, - дея ёзди “Truth Social” тармоғидаги саҳифасида.

АҚШ етакчисининг сўзларига кўра, Пентагонга Эрон электр станциялари ва энергетика инфратузилмасига ҳар қандай ҳарбий ҳужумларни ушбу давом этаётган учрашувлар ва муҳокамалар муваффақиятли бўлгунча беш кунлик муддатга кечиктиришни буюрган.
Эрон томони музокаралар бўлганини рад этди. Мамлакат ТИВ баёнотига кўра, Трамп гўёки ҳужумларни кечиктириш ва музокаралар ҳақидаги гаплари билан вақтдан ютмоқчи.
Куни кеча АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Эрон Ҳўрмуз бўғозидаги йўлни 48 соат ичида тўлиқ очмаса, “америкалик ҳарбийлар мамлакатдаги барча электр станцияларни йўқ қилиши” ҳақида огоҳлантирганди.
Бунга жавобан Эрон бундай ҳолатда эронликлар АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳамма компанияларига ва минтақадаги барча энергетика инфратузилмаларига ҳужум қилишини билдирди.
Иранские солдаты на катере в Ормузском проливе, архивное фото - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 23.03.2026
Эрон Форс кўрфазини миналаштириш билан таҳдид қилди
15:01
