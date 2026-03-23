https://sputniknews.uz/20260323/tramp-aqsh-eron-56459786.html
Трамп: АҚШ ва Эрон ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишни муҳокама қилди
Трамп: АҚШ ва Эрон ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишни муҳокама қилди
Sputnik Ўзбекистон
Вашингтон ва Теҳрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларни бас қилиш тўғрисида конструктив музокаралар ўтказди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
2026-03-23T16:54+0500
2026-03-23T16:54+0500
2026-03-23T17:19+0500
дунёда
дунё янгиликлари
дональд трамп
эрон
ақш
ақш – эрон можароси
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51183289_0:137:2535:1563_1920x0_80_0_0_edf834f5195a0e52086a7c013994f2d6.jpg
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Вашингтон ва Теҳрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларни бас қилиш тўғрисида конструктив музокаралар ўтказди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
https://sputniknews.uz/20260323/eron-fors-korfazi-56457565.html
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/08/0c/51183289_136:0:2400:1698_1920x0_80_0_0_5dd0c9acb2e50d7f25b379b081e35546.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ақш эрон ҳарбий ҳаракатлар яқин шарқ можаро
ақш эрон ҳарбий ҳаракатлар яқин шарқ можаро
Трамп: АҚШ ва Эрон ҳарбий ҳаракатларни тўхтатишни муҳокама қилди
16:54 23.03.2026 (янгиланди: 17:19 23.03.2026)
АҚШ Эрон электр станциялари ва энергетика инфратузилмасига ҳар қандай ҳарбий ҳужумларни ҳам кечиктиради.
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Вашингтон ва Теҳрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларни бас қилиш тўғрисида конструктив музокаралар ўтказди. Бу ҳақда АҚШ президенти Дональд Трамп маълум қилди.
“Америка Қўшма Штатлари ва Эрон сўнгги икки кун ичида Яқин Шарқдаги ҳарбий ҳаракатларимизни тўлиқ ва батамом тўхтатиш бўйича жуда яхши ва самарали музокаралар олиб борганини маълум қилишдан мамнунман”, - дея ёзди “Truth Social” тармоғидаги саҳифасида.
АҚШ етакчисининг сўзларига кўра, Пентагонга Эрон электр станциялари ва энергетика инфратузилмасига ҳар қандай ҳарбий ҳужумларни ушбу давом этаётган учрашувлар ва муҳокамалар муваффақиятли бўлгунча беш кунлик муддатга кечиктиришни буюрган.
Эрон томони музокаралар бўлганини рад этди. Мамлакат ТИВ баёнотига кўра, Трамп гўёки ҳужумларни кечиктириш ва музокаралар ҳақидаги гаплари билан вақтдан ютмоқчи.
Куни кеча АҚШ президенти Дональд Трамп, агар Эрон Ҳўрмуз бўғозидаги йўлни 48 соат ичида тўлиқ очмаса, “америкалик ҳарбийлар мамлакатдаги барча электр станцияларни йўқ қилиши” ҳақида огоҳлантирганди.
Бунга жавобан Эрон бундай ҳолатда эронликлар АҚШнинг Яқин Шарқдаги ҳамма компанияларига ва минтақадаги барча энергетика инфратузилмаларига ҳужум қилишини билдирди.