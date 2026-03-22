Эрон Форс кўрфазидаги барча энергетика объектларини йўқ қилишни ваъда берди
Трамп агар Теҳрон Ҳормуз бўғозини 48 соат ичида очмаса, Эроннинг электр станцияларини йўқ қилиш билан таҳдид қилди 22.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-22T10:56+0500
10:56 22.03.2026 (янгиланди: 16:27 22.03.2026)
ТОШКЕНТ, 22 мар – Sputnik. Агар Эрон Ҳормуз бўғозини 48 соат ичида очмаса, Қўшма Штатлар Ислом Республикасининг электр станцияларини йўқ қилади, деди АҚШ президенти Доналд Трамп.
"Агар Эрон Ҳормуз бўғозини ҳозирдан бошлаб 48 соат ичида тўлиқ ва таҳдидсиз очмаса, Қўшма Штатлар унинг электр станцияларига зарба беради ва йўқ қилади", - деб ёзди Трамп ўз ижтимоий тармоғида.
Эрон Ислом Инқилоби Қўриқчилари Корпуси АҚШ президентининг ушбу таҳдидига жавоб қайтарди.
"Агар Эроннинг электр тармоғига ҳужум қилинса, биз АҚШнинг яқин иттифоқчилари бўлган Форс кўрфази давлатларининг бутун энергия инфратузилмасига дрон ва ракета ҳужумларини уюштирамиз", - дейилади жавобда.
Эслатиб ўтамиз, икки кун аввал Исроил Эроннинг "Жанубий Форс" газ конига зарба берган эди. Шундан Сўнг Эрон Қатардаги йирик газ ишлаб чиқариш мажмуаси ҳамда Исрроилнинг бир неча электр станцияларига зарба берган эди. Шундан сўнг Дональд Трамп Эрондан зарбаларни дарҳол тўхтатишни сўраб, Эрон энергетика объектларига бошқа зарба бермасликни ваъда берган эди.
АҚШнинг NBC телеканали, аноним манбаларга таяниб, АҚШ Форс кўрфазидаги Эрон портлари ёки оролларига кучларни жойлаштириш орқали Ҳормуз бўғози орқали эркин ўтишни таъминлаш йўлларини кўриб чиқаётганини маълум қилди. Шунингдек, Эроннинг асосий молиялаштириш манбасини узиш учун нефть иншоотларини тортиб олиш имкониятини ҳам кўриб чиқаётганини маълум қилди.
28 февраль куни АҚШ ва Исроил Эрондаги нишонларга зарба беришни бошладилар, бу эса зарар ва тинч аҳолининг қурбон бўлишига олиб келди. Эрон Исроил ҳудудига, шунингдек, Яқин Шарқдаги АҚШ ҳарбий нишонларига жавоб зарбалари берди.
Шунингдек Эрон Форс кўрфазидан глобал бозорларга нефть ва суюлтирилган табиий газ етказиб беришнинг асосий йўналиши бўлган Ҳормуз бўғозининг тўсиб қўйишини эълон қилди. Бу ўз навбатида жаҳон бозорларида нефт ва газ нархининг ошишига олиб келди.