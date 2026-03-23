Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО.
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия Чернигов вилоятидаги НАТО ўқув полигонига зарба берди
Россия Чернигов вилоятидаги НАТО ўқув полигонига зарба берди
Россия армияси Чернигов вилоятидаги Репки қишлоғи яқинидаги НАТО ўқув полигонига зарба берди. Бу ҳақда Украинадаги яширин кўнгиллилар ҳаракати координатори Сергей Лебедев РИА Новостига маълум қилди.
ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Россия армияси Чернигов вилоятидаги Репки қишлоғи яқинидаги НАТО ўқув полигонига зарба берди. Бу ҳақда Украинадаги яширин кўнгиллилар ҳаракати координатори Сергей Лебедев РИА Новостига маълум қилди.Таъкидланишича, Репки қишлоғи яқинидаги А-0254 сонли собиқ ҳарбий қисмга берилган зарба натижасида тахминан 30 нафар аскар яралаган ва туман касалхонасига олиб кетилган. Энг оғир жароҳатланганлар эса 6 та ҳарбий тез ёрдам машинасида Черниговга олиб кетилган.Лебедевнинг сўзларига кўра, собиқ ҳарбий қисм полигони Украина аскарларини НАТО қуролларидан фойдаланишга ўргатиш учун фойдаланилган.
