Россия Украина Ҳарбий-саноат мажмуасига кучли зарба берди
Ушбу зарба Украинанинг Брянск вилоятидаги фуқаролик объектига берган зарбасига жавоб бўлди. 14.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-14T14:54+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
россия
украина
қуролли кучлар
ТОШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Россия қўшинлари украина ҳарбий иншоотларга катта ҳужум уюштирдилар, деб хабар берди Мудофаа вазирлиги.Қўшинлар шунингдек, энергетика иншоотлари ва ҳарбий аэродромларга зарба беришди. Бу Украина Қуролли Кучларининг Россия фуқаролик инфратузилмасига террористик ҳужумларига жавоб эди. Вазирлик барча зарба мақсадларига эришилди, деб таъкидлади.Шанбага ўтар кечаси Украина оммавий ахборот воситалари Киевда ҳаво ҳужуми сиренаси остида учта портлаш содир бўлганини хабар қилишди. Шаҳарда электр узилишлари бошланди. Украина Энергетика вазирлигининг маълумотларига кўра, Харков, Днепропетровск, Черкасси, Кировоград ва Запорижжя вилоятининг Киев назоратидаги қисмида ҳам электр узилишлари кузатилди. Ўтган сутка давомида Украина 1135та ҳарбий хизматчиси, 34та танк ва бошқа жанговар зирҳли техникаси, 18та дала артиллерия қуроллари, 3та ёппасига ўт очиш ракета тизими машиналари, 285та дрони ва 95та ҳарбий автомобилларини йўқ қилди.Эслатиб ўтамиз, 10 март куни Украина Қуролли кучлари Россиянинг Брянск вилоятида жойлашган фуқаролик объектларига берган зарбаси оқибатида 8 нафар тинч аҳоли вакили қурбон бўлган 45 киши жароҳатланган эди. Шунингдек 10 март куни ДХРдаги шифохонага берилган зарба оқибатида 10 нафар тиббиёт ходими қурбон бўлди, бир неча киши жароҳатланди. Ушбу шифохона ҳеч қачон ҳарбийлар томонидан фойдаланилмаган.
