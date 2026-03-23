ЕОИИда қўшма лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш доирасида 5 та ариза маъқулланди

ТОШКЕНТ, 23 мар – Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқида (ЕОИИ) қўшма лойиҳаларни молиявий қўллаб-қувватлаш механизми доирасида 5 та ариза аллақачон маъқулланган. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) саноат ва агросаноат комплекси бўйича ҳайъат аъзоси Гоар Барсегян “Вести” ахборот хизматига маълум қилди.Мисол учун, "АвтоВАЗ" ва Беларусь компаниялари иштирокида Қирғизистон ҳудудида автомобилларни ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш ташаббуси. ️ ️ЕИК вакилининг тушунтиришича, имтиёзли молиялаштириш механизми биринчи навбатда кичик ва ўрта тадбиркорликни қўллаб-қувватлашга қаратилган бўлса-да, йирик бизнес ҳам унга қизиқиш билдирмоқда. ️ ️“Биз 2026 йил охиригача 20 тага яқин лойиҳа маъқулланишига умид қиляпмиз”, - деди Барсегян.
"Саноатнинг турли соҳаларидаги 7 та лойиҳа аризалари юқори даражада тайёр. Шунингдек, биз Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон, Россия ҳудудларида озиқ-овқат саноати, енгил саноат, оғир машинасозлик, темир йўл машинасозлиги каби соҳаларда маҳаллийлаштириладиган лойиҳа ташаббусларини муҳокама қилмоқдамиз”, - дея қўшимча ЕИК вазири.
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.