Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИ ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариши мумкин
20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
13:02 20.03.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив / Медиабанкка ўтишУборка пшеницы в Краснодарском крае
Уборка пшеницы в Краснодарском крае - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.03.2026
© Sputnik / Виталий Тимкив
ТОШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо мамлакатларнинг қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасидаги саноат ҳамкорлигини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини белгилаб берди.
Гап қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқарувчилар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчилар ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш, иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилаётган бундай ускуналар учун бутловчи қисмлар ва бутловчи қисмлар сифатини оширишни рағбатлантириш, ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чораларини кўриш ҳақида кетмоқда.

“Бу ЕОИИ мамлакатларининг қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасида саноатни ривожлантириш учун зарур бўлган чора-тадбирларни тизимлаштиришга, ушбу соҳада кооперация таркибий қисмини кучайтириш учун шароит яратишга имкон беради”, - деди ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегян.

Қайси турдаги ускуналарни ишлаб чиқариш режалаштирилганлиги аниқлик киритилмаган. Таъкидлаш жоизки, дунёда аллақачон ҳайдовчисиз бошқариладиган тракторлар, комбайнлар ва бошқа техникалар мавжуд.
