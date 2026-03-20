ЕОИИ ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариши мумкин
ЕОИИ ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-20T13:02+0500
2026-03-20T13:02+0500
2026-03-20T13:02+0500
ТОШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо мамлакатларнинг қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасидаги саноат ҳамкорлигини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини белгилаб берди.Гап қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқарувчилар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчилар ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш, иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилаётган бундай ускуналар учун бутловчи қисмлар ва бутловчи қисмлар сифатини оширишни рағбатлантириш, ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чораларини кўриш ҳақида кетмоқда.Қайси турдаги ускуналарни ишлаб чиқариш режалаштирилганлиги аниқлик киритилмаган. Таъкидлаш жоизки, дунёда аллақачон ҳайдовчисиз бошқариладиган тракторлар, комбайнлар ва бошқа техникалар мавжуд.
еоии, еик, қишлоқ хўжалиги
еоии, еик, қишлоқ хўжалиги
ЕОИИ ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқариши мумкин
Таъкидлаш жоизки, ҳозир дунёда ҳайдовчисиз бошқариладиган тракторлар, комбайнлар ва бошқа техникалар мавжуд.
ТОШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК) ҳайъати Евроосиё иқтисодий иттифоқига (ЕОИИ) аъзо мамлакатларнинг қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасидаги саноат ҳамкорлигини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишларини белгилаб берди.
Гап қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқарувчилар ва улар учун бутловчи қисмлар ишлаб чиқарувчилар ўртасида ҳамкорликни ривожлантириш, иттифоқ мамлакатларида ишлаб чиқарилаётган бундай ускуналар учун бутловчи қисмлар ва бутловчи қисмлар сифатини оширишни рағбатлантириш, ҳайдовчисиз бошқариладиган қишлоқ хўжалиги техникаларини ишлаб чиқаришни ташкил этиш чораларини кўриш ҳақида кетмоқда.
“Бу ЕОИИ мамлакатларининг қишлоқ хўжалиги машинасозлиги соҳасида саноатни ривожлантириш учун зарур бўлган чора-тадбирларни тизимлаштиришга, ушбу соҳада кооперация таркибий қисмини кучайтириш учун шароит яратишга имкон беради”, - деди ЕИК саноат ва агросаноат комплекси вазири Гоар Барсегян.
Қайси турдаги ускуналарни ишлаб чиқариш режалаштирилганлиги аниқлик киритилмаган. Таъкидлаш жоизки, дунёда аллақачон ҳайдовчисиз бошқариладиган тракторлар, комбайнлар ва бошқа техникалар мавжуд.