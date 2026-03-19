ЕОИИда нефть, газ ва электр энергиясининг умумий бозорлари масаласи муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Россия энергетика вазири ва ЕИК вакили учрашувида ЕОИИда умумий газ ва электр энергияси бозорларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар электрон ҳужжат айланишини жорий этишни қўллаб-қувватлади.
2026-03-19T14:44+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
шартнома
энергетика
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Россия энергетика вазири Сергей Цивилёв Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.Музокараларда нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома тайёрлаш жараёни, 2030 йилгача умумий газ бозорини ривожлантириш режаси, шунингдек, ЕОИИ умумий электр энергияси бозорини шакллантириш масалалари кўриб чиқилди.Алоҳида эътибор газ соҳасига қаратилди. Цивилёв Россиянинг умумий газ бозорини ривожлантириш режаси лойиҳаси бўйича консолидациялашган позицияси комиссияга юборилгани ва у аввал қабул қилинган қарорларга тўлиқ мос келишини маълум қилди.Томонлар шартнома шаклини тасдиқлашни жадаллаштириш ва электрон ҳужжат айланишини йўлга қўйиш зарурлигини ҳам қўллаб-қувватлашди.
