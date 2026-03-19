Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
ЕОИИда нефть, газ ва электр энергиясининг умумий бозорлари масаласи муҳокама қилинди
Россия энергетика вазири ва ЕИК вакили учрашувида ЕОИИда умумий газ ва электр энергияси бозорларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Томонлар электрон ҳужжат айланишини жорий этишни қўллаб-қувватлади.
2026-03-19T14:44+0500
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Россия энергетика вазири Сергей Цивилёв Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
еоии, евроосиё иқтисодий комиссияси, еик, сергей сивилев, арзибек кожошев, газ бозори, электр энергияси бозори, нефть маҳсулотлари, 2030 йилгача режа, энергетика, электрон ҳужжат айланиши, россия
ЕОИИда нефть, газ ва электр энергиясининг умумий бозорлари масаласи муҳокама қилинди

© Министерство энергетики РФ
2030 йилгача умумий газ бозорини ривожлантириш режаси ҳам кун тартибида бўлди.
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Россия энергетика вазири Сергей Цивилёв Евроосиё иқтисодий комиссияси (ЕИК)нинг энергетика ва инфратузилма вазири Арзибек Кожошев билан ишчи учрашув ўтказди. Бу ҳақда ЕИК матбуот хизмати хабар берди.
Музокараларда нефть ва нефть маҳсулотларининг умумий бозорларини шакллантириш бўйича халқаро шартнома тайёрлаш жараёни, 2030 йилгача умумий газ бозорини ривожлантириш режаси, шунингдек, ЕОИИ умумий электр энергияси бозорини шакллантириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар ЕОИИда умумий электр энергияси бозорини янада шакллантириш ва ривожлантириш бўйича келишувга эришди. Шу билан бирга, умумий энергия ресурслари бозорларига оид асосий стратегик ҳужжатларни тезроқ қабул қилиш зарурлиги таъкидланди.
Алоҳида эътибор газ соҳасига қаратилди. Цивилёв Россиянинг умумий газ бозорини ривожлантириш режаси лойиҳаси бўйича консолидациялашган позицияси комиссияга юборилгани ва у аввал қабул қилинган қарорларга тўлиқ мос келишини маълум қилди.
Томонлар шартнома шаклини тасдиқлашни жадаллаштириш ва электрон ҳужжат айланишини йўлга қўйиш зарурлигини ҳам қўллаб-қувватлашди.
