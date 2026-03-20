Sputnik Ўзбекистон
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
Россия ҳарбийлари ҳафта давомида 5 та қишлоқни озод қилди
Суми вилоятида 1 та, ДХРда эса 4 та аҳоли пункти озод қилинди. 20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-20T15:00+0500
ТОШКЕНТ, 20 мар – Sputnik. Россия қўшинлари ҳафта давомида махсус ҳарбий операция ҳудудидаги 5 та аҳоли пунктини озод қилди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги хабар берди.Маълум қилинишича, “Шимол” гуруҳи бўлинмалари Суми вилоятидаги Сопичь қишлоғини озод қилишга эришган.Донецк Халқ Республикасида эса 4 та аҳоли пункти озод қилинган: “Ғарб” қўшинлари ҳарбийлари Александровка, “Жануб” қўшинлари Каленики ва Федоровка Вторая, “Марказ” жангчилари эса Павловкани озод қилган.Украина Қуролли кучлари ўтган ҳафта давомида 8300 нафардан ортиқ аскари, 149 та танк ва бошқа жанговар зирҳли машинаси, 77 та дала артиллерия тўпи, битта ёппасига ўт очиш реактив тизими, 2 та “Нептун” ракетаси, 12 та бошқариладиган HIMARS снаряди, 573 та ҳарбий автомобили ва 2615 та дронини йўқотган.
дунёда, дунё янгиликлари, россия, донецк халқ республикаси (дхр), россия мудофаа вазирлиги

Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Александровка озод қилиниши, вазир табриги, АҚШ техникаси йўқ қилиниши — Россия МВ баёноти
18 Март, 18:03
