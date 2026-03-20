https://sputniknews.uz/20260320/orban-evropa-56408120.html
“Уйғониш вақти келди”: Орбан Европага чақириқ билан чиқди
Sputnik Ўзбекистон
Венгрия бош вазири Россиянинг арзон энергия ресурсларисиз Европа инқироздан чиқа олмайди деб ҳисоблайди. 20.03.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-03-20T16:01+0500
дунёда
дунё янгиликлари
виктор орбан
европа
нефть
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53298805_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_29d808a7615ee9c4e231e7414f6559cf.jpg
европа
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/07/53298805_230:0:2959:2047_1920x0_80_0_0_8343acca9662304322cdeca17e67aa1f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, виктор орбан, европа, нефть
“Уйғониш вақти келди”: Орбан Европага чақириқ билан чиқди
Венгрия бош вазири Россиянинг арзон энергия ресурсларисиз Европа инқироздан чиқа олмайди деб ҳисоблайди.
Венгрия бош вазири Европани Россиянинг энергия ресурсларидан фойдаланишга чақирди. Бу ҳақда сиёсатчи X ижтимоий тармоғидаги саҳифасида пост ёзди.
“Уйғониш вақти келди! Россиянинг арзон энергия ресурсларисиз Европа нефть инқирозини бартараф эта олмайди”, - дея ёзган Венгрия бош вазири.
АҚШ ва Исроил 28 февраль куни Эрон ҳудудидаги объектларга зарба беришни бошлади. Эрон Исроил ҳудудига ҳамда АҚШнинг Яқин Шарқ минтақасидаги ҳарбий объектларига қарши ҳужумларни амалга оширмоқда.
Эрон атрофидаги можаронинг авж олиши Форс кўрфази мамлакатларидан нефть ва суюлтирилган табиий газни жаҳон бозорига етказиб беришнинг асосий йўналиши бўлган Ҳўрмуз бўғозининг амалда блокланишига олиб келди ва минтақа мамлакатларининг нефть экспорти ва ишлаб чиқариш даражасига таъсир кўрсатди. Бунинг ортидан нефть нархи кескин қимматлашди.