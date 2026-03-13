Ўзбекистон
АҚШ 12 мартгача юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини сотиш бўйича операциялардан санцияларни олиб ташлади. Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриевнинг сўзларига кўра, АҚШ дунё бозори Россия нефтига қарам эканини тан олди.
дунёда
дунё янгиликлари
ақш
россия
нефть
санкциялар
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. АҚШ амалда Россия нефтисиз дунё бозори барқарор бўла олмаслигини тан олди. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.АҚШ 12 мартгача юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини сотиш бўйича операциялардан санцияларни олиб ташлади.Унинг сўзларига кўра, АҚШ молия вазири Скотт Бессент нафақат Ҳиндистон учун Россия нефтини харид қилишга қўйилган чекловлар юмшатилгани, балки транзитдаги Россиянинг қарийб 100 млн баррель нефтидан чекловлар олиб ташланганини эълон қилган.Дмитриевнинг таъкидлашича, энергетика инқирози кучайиши ортидан, Европа Иттифоқининг бюрократик қисмининг қаршилик кўрсатишига қарамай, Россия энергия ресурсларига киритилган чекловлар юмшатилиши тобора муқаррар бўлиб бормоқда.
АҚШ дунё бозори Россия нефтига қарам эканини тан олди – Дмитриев

11:18 13.03.2026
© POOL / Медиабанкка ўтишСпецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.03.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
АҚШ Россия нефтига нисбатан киритилган чекловларни юмшатишни бошлади.
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. АҚШ амалда Россия нефтисиз дунё бозори барқарор бўла олмаслигини тан олди. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.
АҚШ 12 мартгача юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини сотиш бўйича операциялардан санцияларни олиб ташлади.

“АҚШ ҳақиқатдан равшан нарсани тан олмоқда: Россия нефтисиз дунё энергетика бозори барқарор бўла олмайди”, - дея ёзди Дмитриев Max’даги ижтимоий тармоғида.

Унинг сўзларига кўра, АҚШ молия вазири Скотт Бессент нафақат Ҳиндистон учун Россия нефтини харид қилишга қўйилган чекловлар юмшатилгани, балки транзитдаги Россиянинг қарийб 100 млн баррель нефтидан чекловлар олиб ташланганини эълон қилган.
Дмитриевнинг таъкидлашича, энергетика инқирози кучайиши ортидан, Европа Иттифоқининг бюрократик қисмининг қаршилик кўрсатишига қарамай, Россия энергия ресурсларига киритилган чекловлар юмшатилиши тобора муқаррар бўлиб бормоқда.
