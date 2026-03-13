https://sputniknews.uz/20260313/aqsh-rossiya-neft-56255528.html
АҚШ дунё бозори Россия нефтига қарам эканини тан олди – Дмитриев
АҚШ 12 мартгача юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини сотиш бўйича операциялардан санцияларни олиб ташлади. Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриевнинг сўзларига кўра, АҚШ дунё бозори Россия нефтига қарам эканини тан олди.
ТОШКЕНТ, 13 мар – Sputnik. АҚШ амалда Россия нефтисиз дунё бозори барқарор бўла олмаслигини тан олди. Бу ҳақда Россия президентининг хорижий давлатлар билан инвестиция-иқтисодий ҳамкорлик бўйича махсус вакили Кирилл Дмитриев маълум қилди.АҚШ 12 мартгача юкланган Россия нефти ва нефть маҳсулотларини сотиш бўйича операциялардан санцияларни олиб ташлади.Унинг сўзларига кўра, АҚШ молия вазири Скотт Бессент нафақат Ҳиндистон учун Россия нефтини харид қилишга қўйилган чекловлар юмшатилгани, балки транзитдаги Россиянинг қарийб 100 млн баррель нефтидан чекловлар олиб ташланганини эълон қилган.Дмитриевнинг таъкидлашича, энергетика инқирози кучайиши ортидан, Европа Иттифоқининг бюрократик қисмининг қаршилик кўрсатишига қарамай, Россия энергия ресурсларига киритилган чекловлар юмшатилиши тобора муқаррар бўлиб бормоқда.
Янгиликлар
“АҚШ ҳақиқатдан равшан нарсани тан олмоқда: Россия нефтисиз дунё энергетика бозори барқарор бўла олмайди”, - дея ёзди Дмитриев Max’даги ижтимоий тармоғида.
Унинг сўзларига кўра, АҚШ молия вазири Скотт Бессент нафақат Ҳиндистон учун Россия нефтини харид қилишга қўйилган чекловлар юмшатилгани, балки транзитдаги Россиянинг қарийб 100 млн баррель нефтидан чекловлар олиб ташланганини эълон қилган.
Дмитриевнинг таъкидлашича, энергетика инқирози кучайиши ортидан, Европа Иттифоқининг бюрократик қисмининг қаршилик кўрсатишига қарамай, Россия энергия ресурсларига киритилган чекловлар юмшатилиши тобора муқаррар бўлиб бормоқда.