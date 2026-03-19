Захарова брифингда Зеленский, музокаралар ва Ғарб ёрдами бўйича кескин баёнотлар қилди
Мария Захарова ҳафталик брифингда Киев дипломатияга тайёр эмаслигини айтди. Шунингдек, у Украинадаги “мажбурий украинлаштириш” сиёсати, Ғарбнинг молиявий ёрдами, қурол савдоси ва Зеленский ҳақида кескин баёнотлар берди.
2026-03-19T15:56+0500
https://sputniknews.uz/20260310/putin-trump-muhokama-56194916.html
15:35 19.03.2026 (янгиланди: 15:56 19.03.2026)
Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ҳафталик брифингда Киев дипломатияга тайёр эмаслигини, Ғарб ёрдами ва Украинадаги вазият бўйича бир қатор баёнотлар қилди.
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Киев режими можарони ҳал қилиш учун дипломатиядан фойдаланишга тайёр эмас, шунинг учун Россия махсус ҳарбий операция мақсадларига ҳарбий йўл билан эришади. Бу ҳақда Россия ТИВ расмий вакили Мария Захарова ҳафталик брифингда маълум қилди
Унинг сўзларига кўра, “Москва музокаралар жараёнига содиқ эканини бир неча бор тасдиқлаган. Аммо Киев режими бунга тайёр эмаслиги сабабли Россия махсус операция мақсадларига ҳарбий йўл билан, ердаги вазифаларни ҳал қилиш орқали эришади”.
Захарова Украинада аҳолини “мажбурий украинлаштириш” сиёсати муваффақиятсизликка учраганини ҳам урғулади. Унинг фикрича, бу сиёсат шунчаки амалга ошмай қолгани билан чекланмай, рус, украин ва суржикдан (рус ва украин тиллари аралашмаси — таҳр.) эркин фойдаланиб келган Украина жамиятининг ўзига ҳам зарба берган.
Брифингда у Ғарбнинг Киевга янги молиявий ёрдамини ҳам кескин танқид қилди. Захарова Европа томонидан Украинага ёрдам баҳонасида 5 миллиард евро жалб этилиши режалаштирилаётганини айтиб, бу маблағлар ҳақиқатан ҳам эълон қилинган мақсадларга сарфланадими ёки яна “коррупцион тешиклар”ни ёпишга кетадими, деган саволни риторик деб атади.
Шу билан бирга, Захарова Украина “қурол-яроғ сизиб чиқиши ва ноқонуний савдоси бўйича энг йирик халқаро хаблардан бири”га айланиб бораётганини, бу эса бутун дунё хавфсизлиги учун жиддий хавф туғдиришини билдирди.
Захарова Владимир Зеленскийнинг айрим давлат раҳбарларига йўналтирган таҳдидлари хусусида ҳам тўхталди.
“У ҳайратланарли тарзда ўзини боқадиган одамлардан нафратланишни ўрганди. У ер-бу ерда у яқинда пойабзалини ялаганларга таҳдидлар янграмоқда”, — деди Россия ТИВ расмий вакили.
Захарова, шунингдек, Украина Қуролли кучларига иқтисодий, таълим ва пенсия кафолатлари ваъдаси билан кирганлар амалда “пенсияни эмас, тобут пулини олишини” айтди. Унинг фикрича, бундай усуллар Украина армиясида хизматни жозибадор қилмаяпти ва сафарбарликни куч билан тўлдиришга тўғри келмоқда.