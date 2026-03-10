Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260310/putin-trump-muhokama-56194916.html
Путин ва Трамп қарийб бир соат гаплашди: Украина, Эрон ва Венесуэла муҳокама қилинди
Путин ва Трамп қарийб бир соат гаплашди: Украина, Эрон ва Венесуэла муҳокама қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Путин ва Трампнинг қарийб бир соат давом этган телефон суҳбатида Украина, Эрон атрофидаги вазият ва Венесуэла масаласи муҳокама қилинди. Бу икки лидернинг жорий йилдаги илк мулоқоти бўлди.
2026-03-10T10:41+0500
2026-03-10T11:08+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
ақш – эрон можароси
юрий ушаков
дунёда
владимир путин
дональд трамп
украина
эрон
венесуэла
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56193486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_281c8148599afbcb98fcff783132183c.jpg
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълумотларига таяниб РИА Новости хабар берди.Трамп ташаббуси билан уюштирилган ушбу телефон мулоқоти қарийб бир соат давом этди. Бу уларнинг жорий йилдаги илк суҳбати бўлиб, шу тариқа икки етакчилар ўртасидаги мулоқотлар умумий сони 11 тага етди.Ушаковнинг асосий баёнотлари:Трампнинг асосий баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260130/tramp-ukraina-putin-55369549.html
украина
эрон
венесуэла
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/0a/56193486_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1cef69fd7597ac6d1bfc633f92e0ae8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
путин, трамп, путин трамп суҳбати, телефон мулоқоти, украина, эрон, венесуэла, кремль, юрий ушаков, россия ақш муносабатлари
путин, трамп, путин трамп суҳбати, телефон мулоқоти, украина, эрон, венесуэла, кремль, юрий ушаков, россия ақш муносабатлари

Путин ва Трамп қарийб бир соат гаплашди: Украина, Эрон ва Венесуэла муҳокама қилинди

10:41 10.03.2026 (янгиланди: 11:08 10.03.2026)
© POOL / Медиабанкка ўтишПрезидент Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву
Президент Владимир Путин позвонил главе Беловского района Курской области Николаю Волобуеву - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.03.2026
© POOL
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Кремль маълумотига кўра, икки лидер телефон орқали мулоқотда Украина бўйича музокаралар, Яқин Шарқдаги вазият ва жаҳон нефть бозорига доир масалаларни кўриб чиқди.
ТОШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Россия президенти Владимир Путин америкалик ҳамкасби Дональд Трамп билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда Россия президенти ёрдамчиси Юрий Ушаков маълумотларига таяниб РИА Новости хабар берди.
Трамп ташаббуси билан уюштирилган ушбу телефон мулоқоти қарийб бир соат давом этди. Бу уларнинг жорий йилдаги илк суҳбати бўлиб, шу тариқа икки етакчилар ўртасидаги мулоқотлар умумий сони 11 тага етди.
Ушаковнинг асосий баёнотлари:
“Эътибор Эрон атрофидаги вазиятга ва АҚШ вакиллари иштирокида Украина бўйича олиб борилаётган икки томонлама музокараларга қаратилди".
“Биз томондан Дональд Трамп ва унинг жамоасининг Украинадаги можарони ҳал этиш бўйича воситачилик саъй-ҳаракатлари ижобий баҳоланди”.
“Ҳозирда Россия қўшинлари жанговар тўқнашув чизиғида муваффақиятли ҳаракатланаётгани таъкидланди. Бу Киевни можарони музокаралар орқали ҳал қилишга ундайдиган омил сифатида баҳоланди”.
"Суҳбат жуда мазмунли бўлди ва, шубҳасиз, икки мамлакатнинг халқаро сиёсатнинг турли йўналишларида келгусидаги ишлари учун амалий аҳамиятга эга бўлади".
“Президентлар Венесуэла масаласига ҳам тўхталдилар, жумладан, жаҳон нефть бозоридаги вазият нуқтаи назаридан”.
“Россия президенти Эрон можаросини тезроқ сиёсий-дипломатик йўл билан ҳал қилишга қаратилган қатор мулоҳазаларни билдирди”.
Трампнинг асосий баёнотлари:
“Биз Украинани муҳокама қилдик. Менимча, бу масала бўйича суҳбат ижобий руҳда ўтди”.
“Биз, албатта, Яқин Шарқ ҳақида ҳам гаплашдик, у (Путин - таҳр.) ёрдам бермоқчи”.
“Эрон ракеталарга эга бўлган ҳарбий жиҳатдан жуда қудратли давлат”.
“Мен АҚШ қуроллари ва армиясининг устунлигига ишонаман”.
Путин ва Трамп Аляскада, архив сурат - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.01.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Трамп Украина масаласида Путинга шахсан илтимос билан мурожаат қилганини маълум қилди
30 Январ, 13:05
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0