Йил бошидан буён Ўзбекистонга энг кўп турист келган топ-5 давлат
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–февраль ойларида Ўзбекистонга 156 та мамлакатдан 1 776 336 нафар чет эл фуқароси туристик мақсадларда келди. Бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 441 минг нафарга ёки 33 фоизга кўпдир.
2026-03-19T13:06+0500
жамият
сайёҳлар
туризм
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
инфографика
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 441 минг нафарга ёки 33 фоизга ошган.Ташриф буюрувчиларнинг 77,5 фоизини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.
ўзбекистон
ўзбекистон, туристлар, туризм, миллий статистика қўмитаси, қирғизистон, тожикистон, қозоғистон, россия, афғонистон, 2026 январь февраль, чет эл фуқаролари, туристик ташриф
Йилнинг дастлабки икки ойида Ўзбекистонга келган хорижий сайёҳлар сони кескин ошди, ташриф буюрувчиларнинг асосий қисми қўшни давлатлар ҳиссасига тўғри келди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь-февраль ойларида 156 та мамлакатдан жами 1 776 336 нафар чет эл фуқаролари туристик мақсадларда Ўзбекистонга ташриф буюрган.
Бу кўрсаткич ўтган йилнинг мос даври билан солиштирилганда 441 минг нафарга ёки 33 фоизга ошган.
Ташриф буюрувчиларнинг 77,5 фоизини қўшни давлатлар — Қирғизистон, Тожикистон ва Қозоғистон фуқаролари ташкил этган. Топ-5 мамлакатлар қаторига Россия ва Афғонистон ҳам кирган.
