Наврўз ва Рамазон ҳайити арафасида “Тошкент” автовокзалидан қўшимча рейслар йўлга қўйилди
Наврўз ва Рамазон ҳайити арафасида “Тошкент” автовокзалидан қўшимча рейслар йўлга қўйилди
Наврўз ва Рамазон ҳайити арафасида “Тошкент” автовокзалидан шаҳарлараро йўналишларда 70 тадан ортиқ қўшимча автобус қатнови йўлга қўйилди. Чипталарни кассалар ва “UzBus” иловаси орқали харид қилиш мумкин.
2026-03-19T12:21+0500
2026-03-19T12:32+0500
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Наврўз байрами ва Рамазон ҳайити арафасида “Тошкент” автовокзалидан шаҳарлараро йўналишларда қўшимча автобус қатновлари ташкил этилмоқда. Бу ҳақда Транспорт вазирлиги матбуот хизмати хабар қилди.Маълум қилинишича, амалдаги рейслардан ташқари ҳар куни шаҳарлараро йўналишларда 70 тадан ортиқ қўшимча автобус қатнови йўлга қўйилган.Қўшимча рейслар Зомин, Самарқанд, Жарқўрғон, Бухоро, Қоракўл, Мирбозор, Навоий, Жўш, Нурота, Зармитан, Зарафшон, Хатирчи, Қизилтепа, Конимех, Учқудуқ, Кадан, Пайариқ, Шаҳрисабз, Қарши, Ғузор, Шеробод, Термиз, Денов, Узун, Урганч, Хива, Гурлан, Тўрткўл ва Нукус йўналишларида амалга оширилмоқда.Қатнов жадвали ва чипта нархлари билан автовокзалнинг ижтимоий тармоқлардаги расмий саҳифалари орқали танишиш мумкин.Чипталарни автовокзал чиптахоналарида ҳамда “UzBus” мобил иловаси орқали онлайн тарзда харид қилиш мумкин.
тошкент автовокзали, қўшимча автобус рейслари, наврўз, рамазон ҳайити, шаҳарлараро автобус, uzbus, чипта нархи, қатнов жадвали, самарқанд, бухоро, нукус, термиз, урганч, ўзбекистон
12:21 19.03.2026 (янгиланди: 12:32 19.03.2026)
Байрам кунлари йўловчилар оқими ошиши муносабати билан пойтахтдан қатор шаҳарларга ҳар куни 70 тадан ортиқ қўшимча автобус қатнови ташкил этилмоқда.
