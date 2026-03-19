Мирзиёев ва Алиев телефон орқали Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди
Шавкат Мирзиёев ва Илҳом Алиев 19 март кунги телефон мулоқотида Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилди. Томонлар кескинлик кенг минтақа ва жаҳон иқтисодиёти учун оғир оқибатларга олиб келиши мумкинлигини таъкидлади.
2026-03-19T13:53+0500
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 19 март куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Суҳбатда томонлар Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилиб, унинг янада кескинлашиши кенг минтақа учун олдиндан айтиб бўлмайдиган оқибатларга ва жаҳон иқтисодиёти рецессиясига олиб келиши мумкинлигини қайд этдилар.Шунингдек, Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилишида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон–Озарбайжон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.Томонлар бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилишди.
шавкат мирзиёев, илҳом алиев, яқин шарқ, ўзбекистон, озарбайжон, телефон мулоқоти, жаҳон иқтисодиёти, рецессия, рамазон ҳайити, наврўз, стратегик шериклик
Ўзбекистон ва Озарбайжон етакчилари телефон мулоқотида Яқин Шарқдаги вазият ҳамда иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш масалаларини муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik.
Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев 19 март куни Озарбайжон президенти Илҳом Алиев билан телефон орқали мулоқот қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
Суҳбатда томонлар Яқин Шарқдаги вазиятни муҳокама қилиб, унинг янада кескинлашиши кенг минтақа учун олдиндан айтиб бўлмайдиган оқибатларга ва жаҳон иқтисодиёти рецессиясига олиб келиши мумкинлигини қайд этдилар.
Давлат раҳбарлари вазиятни фақат сиёсий-дипломатик воситалар орқали тез фурсатда юмшатиш зарурлигини таъкидладилар.
Шунингдек, Олий давлатлараро кенгашнинг иккинчи йиғилишида эришилган келишувларни амалга ошириш доирасида Ўзбекистон–Озарбайжон стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини янада кенгайтириш масалалари кўриб чиқилди.
Томонлар бўлажак икки ва кўп томонлама тадбирлар режасини ҳам муҳокама қилишди.