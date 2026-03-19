АҚШ аксилтеррор маркази собиқ раҳбари: Эронга ҳужум чалғитувчи маълумотлар сабаб бошланган

Жо Кент берган интервьюсида Эрон АҚШ учун яқин таҳдид туғдирмаганини айтди. У қарор қабул қилишда муҳим фикрлар четда қолганини билдирди ва қизлар мактабига зарба фонида Исроилдан келган маълумотлар эҳтимолини истисно қилмади
ТОШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. Уруш бошланган пайтда Эрон АҚШ учун таҳдид туғдирмаган ва Теҳрон ядро қуролига эга бўлиш арафасида ҳам эмас эди. Бу ҳақда АҚШ Миллий аксилтеррор марказининг собиқ раҳбари Жо Кент америкалик журналист Такер Карлсонга берган интервьюсида маълум қилди.
Сешанба куни Кент эълон қилган баёнотда у АҚШнинг Эронга қарши ҳарбий операциясига рози бўлмагани учун ўз лавозимини тарк этаётганини айтди. Унинг фикрича, Америка раҳбарияти дезинформация кампанияси қурбонига айланган.
Кентнинг таъкидлашича, қарор қабул қилиш жараёнида барча муҳим фикрлар президентга етказилмаган, айрим мансабдорлар эса ўз нуқтаи назарини билдириш имкониятидан маҳрум бўлган.
Собиқ амалдор, шунингдек, Исроилнинг Вашингтоннинг Яқин Шарқ сиёсатига таъсири ортиб кетганини, АҚШни тўқнашувга олиб кирган асосий омиллардан бири шу ташқи босим бўлганлигини айди.
У, айниқса, Эрон олий раҳбари Али Хоманаийни йўқ қилиш ёки мамлакатда ташқи босим орқали ҳокимият алмашинувига эришиш уринишлари тескари самара беришини таъкидлади. Кентнинг фикрича, Хоманаийнинг "тажовузкорона ўлдирилиши" Эрон халқининг мамлакатдаги ҳокимият атрофида бирлашишига олиб келди.
Унинг сўзларига кўра, Исроил расмийларининг хабарлари АҚШ разведкасига зид бўлган.
Шу билан бирга, у Исроил учун унчалик ёмон вариант бўлмаган Эроннинг эҳтимолий "тартибсизланиши" Қўшма Штатлар ва Европа учун иқтисодий ва оммавий миграция соҳасидаги катта муаммога айланишини айтди.
АҚШ ва Исроил уруш олиб бориш мақсадлари ва стандартлари тубдан фарқ қилади, Кентнинг сўзларига кўра, Америка нишонлари фақат ҳарбий объектларга тегишли, исроилликлар эса "ҳарбий мақсадлардан ташқарига" қаратилган.
Кентнинг фикрича, Радикаллашган ёлғиз террорчилар бу хакиқий таҳдид, АҚШда террорчилик ҳужумларини амалга ошириши мумкин бўлган тобора кўпроқ одамларнинг радикаллашуви содир бўлади
Эрон жанубидаги қизлар мактабига берилган зарба бўйича координаталар Исроил томонидан берилган бўлиши мумкинми, деган саволга Кент буни “тўлиқ мумкин” деб баҳолади.
“Ҳа. Биз Исроил билан жуда катта ҳажмда разведка маълумотларини алмашамиз. Шунинг учун бу тўлиқ мумкин. Лекин бу ҳақда ҳозирча ҳеч ким ҳеч нима дегани йўқ. Координаталар бизга Исроил томонидан берилган бўлиши мумкин. Нега энди бундай бўлмасин?” — дея жавоб берди.
АҚШ ва Исроилнинг Эронга қарши тажовузининг биринчи куниёқ, республика жанубидаги қизлар мактаби зарбага учради. 168 нафар ўқувчи қиз, шунингдек, 14 нафар ўқитувчи ва мактаб ходими ҳалок бўлган. Эрон Ташқи ишлар вазирлиги АҚШ қизлар мактабига "Tomahawk" қанотли ракеталари билан зарба берганини маълум қилди.