Ўзбекистоннинг 20 тадан ортиқ тўқимачилик корхонаси “Интерткань-2026”да қатнашмоқда
Москвадаги “Интерткань-2026. Баҳор” кўргазмасида Ўзбекистоннинг 20 дан ортиқ тўқимачилик корхонаси “Made in Uzbekistan” бренди остида ягона стендда иштирок этмоқда. Кўргазма экспорт ва янги ҳамкорлик имкониятларини очмоқда.
ТОШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Москва шаҳрида ўтаётган “Интерткань-2026. Баҳор” халқаро тўқимачилик ва енгил саноат кўргазмасида Ўзбекистоннинг 20 тадан ортиқ маҳаллий тўқимачилик корхонаси иштирок этмоқда. Бу ҳақда “Ўзтўқимачиликсаноат” уюшмаси маълум қилди.Корхоналар 180 квадрат метр майдонда ташкил этилган ягона миллий стендда “Made in Uzbekistan” бренди остида ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Экспозицияда ип-калавадан тортиб тайёр тўқимачилик маҳсулотларигача бўлган кенг турдаги маҳсулотлар тақдим этилган.Қайд этилишича, мазкур кўргазмада иштирок этиш маҳаллий ишлаб чиқарувчилар учун экспорт географиясини кенгайтириш, янги ҳамкорлар топиш ва “Made in Uzbekistan” брендини халқаро бозорда илгари суриш имконини беради.
Ўзбекистон корхоналари ип-калавадан тайёр маҳсулотгача бўлган ассортиментини тақдим этмоқда.
Кўргазма 17–19 март кунлари Москвадаги “Крокус Экспо” мажмуасида бўлиб ўтмоқда. У Россия ва МДҲдаги йирик тармоқ майдонларидан бири бўлиб, унда турли давлатлардан етакчи компаниялар қатнашмоқда.
Эслатиб ўтамиз, президентнинг 2026 йил 12 январдаги фармони билан Россияда енгил саноатни ривожлантириш агентлиги ваколатхонасини очиш, шунингдек, маҳаллий компаниялар иштирокини қўллаб-қувватланадиган 5 та халқаро енгил саноат кўргазмаси рўйхати тасдиқланган.