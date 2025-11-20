https://sputniknews.uz/20251120/moscow-korgazma-uzbekistan-kompaniya-53597316.html
Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда
Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Москвада ўтаётган BEE-TOGETHER.ru халқаро кўргазмаси доирасида Ўзбекистоннинг 60 дан ортиқ тўқимачилик корхоналари маҳсулотларини намойиш этмоқда. Савдо-саноат палатаси “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.
2025-11-20T11:29+0500
2025-11-20T11:29+0500
2025-11-20T11:29+0500
россия
ҳамкорлик
тўқимачилик
мдҳ
мукофот
савдо-саноат палатаси
учрашув
иқтисод
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53597146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b34f83b48a20d88bbf36245f0f156d4.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. BEE-TOGETHER.ru 20-Халқаро аутсорсинг кўргазма-платформасида Ўзбекистон миллий экспозиция таркибида 60 тадан ортиқ тўқимачилик корхоналари ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди.Москва шаҳрида ўтказилаётган енгил саноат соҳасининг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган ушбу кўргазмада Россия ва қатор мамлакатларнинг давлат идоралари, тармоқ уюшмалари, йирик ритейлерлар ҳамда бизнес доиралари вакиллари иштирок этмоқда.Тадбир доирасида BEE-TOGETHER 2025 ташкилотчилари ва Россия Fashion индустрияси ассоциацияси томонидан Ўзбекистон ССП “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.
https://sputniknews.uz/20251119/uzbekistan-afghanistan-kelishuvlar-53578105.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53597146_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bf177ef536c7d47e3d16436bb2d08a1d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон тўқимачилик саноати, bee-together.ru, bee-together 2025, москва кўргазмаси, тўқимачилик корхоналари, миллий экспозиция, савдо-саноат палатаси, енгил саноат, трикотаж, тикувчилик, аксессуарлар, фурнитура, экспорт имкониятлари, халқаро кўргазма, россия fashion индустрияси
ўзбекистон тўқимачилик саноати, bee-together.ru, bee-together 2025, москва кўргазмаси, тўқимачилик корхоналари, миллий экспозиция, савдо-саноат палатаси, енгил саноат, трикотаж, тикувчилик, аксессуарлар, фурнитура, экспорт имкониятлари, халқаро кўргазма, россия fashion индустрияси
Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда
Ўзбекистон экспозициясида трикотаж, тикувчилик маҳсулотлари, мато, аксессуар ва фурнитура ишлаб чиқарувчиларнинг кенг турдаги маҳсулотлари намойиш этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik.
BEE-TOGETHER.ru 20-Халқаро аутсорсинг кўргазма-платформасида Ўзбекистон миллий экспозиция таркибида 60 тадан ортиқ тўқимачилик корхоналари ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди
.
Москва шаҳрида ўтказилаётган енгил саноат соҳасининг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган ушбу кўргазмада Россия ва қатор мамлакатларнинг давлат идоралари, тармоқ уюшмалари, йирик ритейлерлар ҳамда бизнес доиралари вакиллари иштирок этмоқда.
Кўргазмада Ўзбекистон компаниялари Россия, МДҲ мамлакатлари ва бир қатор халқаро брендлар вакиллари билан учрашувлар ўтказиб, ўзаро ҳамкорлик, қўшма лойиҳалар ва экспорт имкониятларини муҳокама қилмоқда.
Тадбир доирасида BEE-TOGETHER 2025 ташкилотчилари ва Россия Fashion индустрияси ассоциацияси томонидан Ўзбекистон ССП “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.