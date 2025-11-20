Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20251120/moscow-korgazma-uzbekistan-kompaniya-53597316.html
Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда
Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Москвада ўтаётган BEE-TOGETHER.ru халқаро кўргазмаси доирасида Ўзбекистоннинг 60 дан ортиқ тўқимачилик корхоналари маҳсулотларини намойиш этмоқда. Савдо-саноат палатаси “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.
2025-11-20T11:29+0500
2025-11-20T11:29+0500
россия
ҳамкорлик
тўқимачилик
мдҳ
мукофот
савдо-саноат палатаси
учрашув
иқтисод
экспорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53597146_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9b34f83b48a20d88bbf36245f0f156d4.jpg
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. BEE-TOGETHER.ru 20-Халқаро аутсорсинг кўргазма-платформасида Ўзбекистон миллий экспозиция таркибида 60 тадан ортиқ тўқимачилик корхоналари ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди.Москва шаҳрида ўтказилаётган енгил саноат соҳасининг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган ушбу кўргазмада Россия ва қатор мамлакатларнинг давлат идоралари, тармоқ уюшмалари, йирик ритейлерлар ҳамда бизнес доиралари вакиллари иштирок этмоқда.Тадбир доирасида BEE-TOGETHER 2025 ташкилотчилари ва Россия Fashion индустрияси ассоциацияси томонидан Ўзбекистон ССП “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.
https://sputniknews.uz/20251119/uzbekistan-afghanistan-kelishuvlar-53578105.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0b/14/53597146_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_bf177ef536c7d47e3d16436bb2d08a1d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон тўқимачилик саноати, bee-together.ru, bee-together 2025, москва кўргазмаси, тўқимачилик корхоналари, миллий экспозиция, савдо-саноат палатаси, енгил саноат, трикотаж, тикувчилик, аксессуарлар, фурнитура, экспорт имкониятлари, халқаро кўргазма, россия fashion индустрияси
ўзбекистон тўқимачилик саноати, bee-together.ru, bee-together 2025, москва кўргазмаси, тўқимачилик корхоналари, миллий экспозиция, савдо-саноат палатаси, енгил саноат, трикотаж, тикувчилик, аксессуарлар, фурнитура, экспорт имкониятлари, халқаро кўргазма, россия fashion индустрияси

Москвадаги кўргазмада Ўзбекистоннинг 60 тадан ортиқ компанияси иштирок этмоқда

11:29 20.11.2025
© Торгово-промышленная палатаВ Москве проходит Международная аутсорсинговая выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru
В Москве проходит Международная аутсорсинговая выставка-платформа BEE-TOGETHER.ru - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.11.2025
© Торгово-промышленная палата
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон экспозициясида трикотаж, тикувчилик маҳсулотлари, мато, аксессуар ва фурнитура ишлаб чиқарувчиларнинг кенг турдаги маҳсулотлари намойиш этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 20 ноя – Sputnik. BEE-TOGETHER.ru 20-Халқаро аутсорсинг кўргазма-платформасида Ўзбекистон миллий экспозиция таркибида 60 тадан ортиқ тўқимачилик корхоналари ўз маҳсулотларини намойиш этмоқда. Бу ҳақда Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди.
Москва шаҳрида ўтказилаётган енгил саноат соҳасининг нуфузли тадбирларидан бири ҳисобланган ушбу кўргазмада Россия ва қатор мамлакатларнинг давлат идоралари, тармоқ уюшмалари, йирик ритейлерлар ҳамда бизнес доиралари вакиллари иштирок этмоқда.
Кўргазмада Ўзбекистон компаниялари Россия, МДҲ мамлакатлари ва бир қатор халқаро брендлар вакиллари билан учрашувлар ўтказиб, ўзаро ҳамкорлик, қўшма лойиҳалар ва экспорт имкониятларини муҳокама қилмоқда.
Тадбир доирасида BEE-TOGETHER 2025 ташкилотчилари ва Россия Fashion индустрияси ассоциацияси томонидан Ўзбекистон ССП “Ишончли ҳамкор” мукофоти билан тақдирланди.
Предприниматели Узбекистана и Афганистана достигли соглашений на сумму 36 млн долларов - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.11.2025
Ўзбекистон ва Афғонистон тадбиркорлари Кобулда 36 млн долларлик келишувларга эришди
Кеча, 12:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0