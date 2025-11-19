Ўзбекистон ва Афғонистон тадбиркорлари Кобулда 36 млн долларлик келишувларга эришди

https://sputniknews.uz/20251119/uzbekistan-afghanistan-kelishuvlar-53578105.html
Кобулда ўтган халқаро ярмаркада Ўзбекистон ва Афғонистон тадбиркорлари 36,05 млн долларлик дастлабки келишувларга эришди. Шунингдек, икки давлат савдо палаталари “Савдо уйлари” ва ваколатхоналар очиш бўйича меморандум имзолади.
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik. Кобул шаҳрида ўзбекистонлик ва афғонистонлик тадбиркорлар 36,05 миллион долларлик дастлабки келишувларга эришишди. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди.Шунингдек, Ўзбекистон ССП ва Афғонистон Савдо ва инвестициялар палатаси икки мамлакатда Савдо уйларини ташкил этиш ҳамда Палата ваколатхоналарини очиш бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолади.
Шунингдек, Савдо уйлари ва ваколатхоналар ташкил этиш бўйича меморандум имзолади
ТОШКЕНТ, 19 ноя – Sputnik.
Кобул шаҳрида ўзбекистонлик ва афғонистонлик тадбиркорлар 36,05 миллион долларлик дастлабки келишувларга эришишди. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси (ССП) матбуот хизмати хабар берди
.
Ушбу келишувлар “Имом Абу Ҳанифа — 4-миллий ва халқаро кўргазма ва савдо ярмаркаси” доирасида ташкил этилган бизнес учрашувлари чоғида амалга ошди.
Шунингдек, Ўзбекистон ССП ва Афғонистон Савдо ва инвестициялар палатаси икки мамлакатда Савдо уйларини ташкил этиш ҳамда Палата ваколатхоналарини очиш бўйича ҳамкорлик меморандумини имзолади.