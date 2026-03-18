https://sputniknews.uz/20260318/ramazon-hayiti-56359799.html
Рамазон ҳайити қачон нишонланиши маълум бўлди
Рамазон ҳайити қачон нишонланиши маълум бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев 18 март куни “Муборак Рамазон ҳайитини нишонлаш тўғрисида”ги қарорни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди. Ҳужжатга кўра, Ўзбекистонда 2025 йил 20 март куни Рамазон ҳайити байрами сифатида кенг нишонланади.
2026-03-18T18:05+0500
2026-03-18T18:05+0500
2026-03-18T18:07+0500
жамият
ўзбекистон
рамазон ҳайити
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49739952_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_201e2211fcf9b0beb14f34dedf404a0c.jpg
ТОШКЕНТ, 18 мар – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев 18 март куни “Муборак Рамазон ҳайитини нишонлаш тўғрисида”ги қарорни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва бошқа ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда байрам тадбирларини юқори савияда ташкил этади. Рамазон ҳайити миллий анъана ва урф-одатларга ҳамда Наврўз умумхалқ байрамига уйғун ҳолда кўтаринки руҳда ўтказилиши белгиланган.Шунингдек, байрам кунларида аҳоли ўртасида меҳр-оқибат, ҳамжиҳатлик ва бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлашга қаратилган маданий-маърифий ҳамда хайрия тадбирлари ташкил этилади. Туризм қўмитаси Транспорт вазирлиги билан биргаликда юртдошлар учун мўътабар зиёратгоҳлар ва тарихий қадамжоларга зиёратларни йўлга қўйиш, бунинг учун қулай шароитлар яратиш чораларини кўради.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/06/06/49739952_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b6beb0f0cda46e6e7985bbea6b08429f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
рамазон ҳайити 2026 йил ўзбекистон қарор маълумот дам олиш март хайит качон қачон
рамазон ҳайити 2026 йил ўзбекистон қарор маълумот дам олиш март хайит качон қачон
Рамазон ҳайити қачон нишонланиши маълум бўлди
18:05 18.03.2026 (янгиланди: 18:07 18.03.2026)
Президент қарори билан Ўзбекистонда Рамазон ҳайити 20 март куни нишонланади.
ТОШКЕНТ, 18 мар – Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев 18 март куни “Муборак Рамазон ҳайитини нишонлаш тўғрисида”ги қарорни имзолади. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Ҳужжатга кўра, Ўзбекистонда 2025 йил 20 март куни Рамазон ҳайити байрами сифатида кенг нишонланади.
Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари Дин ишлари бўйича қўмита, Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси, Ижтимоий ҳимоя миллий агентлиги ва бошқа ҳамкор ташкилотлар билан биргаликда байрам тадбирларини юқори савияда ташкил этади. Рамазон ҳайити миллий анъана ва урф-одатларга ҳамда Наврўз умумхалқ байрамига уйғун ҳолда кўтаринки руҳда ўтказилиши белгиланган.
Шунингдек, байрам кунларида аҳоли ўртасида меҳр-оқибат, ҳамжиҳатлик ва бағрикенглик муҳитини мустаҳкамлашга қаратилган маданий-маърифий ҳамда хайрия тадбирлари ташкил этилади.
Туризм қўмитаси Транспорт вазирлиги билан биргаликда юртдошлар учун мўътабар зиёратгоҳлар ва тарихий қадамжоларга зиёратларни йўлга қўйиш, бунинг учун қулай шароитлар яратиш чораларини кўради.