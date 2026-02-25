https://sputniknews.uz/20260225/ozbekistonliklar-mart-dam-55944082.html
Ўзбекистонликлар март ойида неча кун дам олишади - инфографика
Ўзбекистонликлар март ойида неча кун дам олишади - инфографика
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил март ойида 8 март ва 21 март байрамлари дам олиш кунларига тўғри келади. Меҳнат кодексига мувофиқ, дам кунлари 9 ва 23 мартга кўчирилади. Рамазон ҳайити ҳам март ойининг иккинчи ярмига тўғри келади.
2026-02-25T19:21+0500
2026-02-25T19:21+0500
2026-02-25T19:21+0500
ўзбекистон
наврўз
8 март - халқаро хотин-қизлар куни
рамазон ҳайити
дам олиш куни
инфографика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55941303_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3fc953036f263c0bd155fd8ff1ddd28a.png
2026 йил март ойида ўзбекистонликларни бир нечта байрамлар ва узайтирилган дам олиш кунлари кутмоқда. Хусусан, 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни ва 21 март — Наврўз байрами дам олиш кунларига тўғри келади.Рамазон ҳайити ҳам март ойининг иккинчи ярмига тўғри келади. Аммо ҳозирча аниқ куни маълум эмас.Меҳнат кодексининг 208-моддасига мувофиқ, агар ишланмайдиган байрам куни дам олиш кунига тўғри келса, дам олиш куни кейинги иш кунига кўчирилади.Президентнинг тегишли фармонига кўра:Шу тариқа, беш кунлик иш ҳафтасида ишловчилар март ойида икки марта 3 кунлик узлуксиз дам олиш имкониятига эга бўлади.Батафсил – Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/19/55941303_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3b22896b54be51204629ef2d30525358.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026 йил март дам олиш кунлари 8 март наврўз 21 март рамазон ҳайити дам куни кўчирилиши ўзбекистон маълумот фармон
2026 йил март дам олиш кунлари 8 март наврўз 21 март рамазон ҳайити дам куни кўчирилиши ўзбекистон маълумот фармон
Ўзбекистонликлар март ойида неча кун дам олишади - инфографика
2026 йил март ойида 8 март ва Наврўз муносабати билан дам олиш кунлари кўчирилади. Беш кунлик иш ҳафтасида ишловчилар икки марта 3 кунлик дам олади.
2026 йил март ойида ўзбекистонликларни бир нечта байрамлар ва узайтирилган дам олиш кунлари кутмоқда. Хусусан, 8 март — Халқаро хотин-қизлар куни ва 21 март — Наврўз байрами дам олиш кунларига тўғри келади.
Рамазон ҳайити ҳам март ойининг иккинчи ярмига тўғри келади. Аммо ҳозирча аниқ куни маълум эмас.
Меҳнат кодексининг 208-моддасига мувофиқ, агар ишланмайдиган байрам куни дам олиш кунига тўғри келса, дам олиш куни кейинги иш кунига кўчирилади.
Президентнинг тегишли фармонига кўра:
8 март (якшанба) муносабати билан дам олиш куни 9 март (душанба) га кўчирилади;
21 март (шанба) муносабати билан дам олиш куни 23 март (душанба) га кўчирилади;
Шу тариқа, беш кунлик иш ҳафтасида ишловчилар март ойида икки марта 3 кунлик узлуксиз дам олиш имкониятига эга бўлади.
Батафсил – Sputnik
инфографикасида.