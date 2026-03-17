https://sputniknews.uz/20260317/uzbekistan-iran-insonparvarlik-yordam-56332592.html
Ўзбекистон Эрон халқига инсонпарварлик ёрдами юборди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Эрон халқига инсонпарварлик ёрдами юборди. Инсонпарварлик юки таркибидан ун, гуруч, шакар, макарон, кунгабоқар ёғи, консервалар, шунингдек, дори воситалари ва тиббий буюмлар ўрин олган.
2026-03-17T16:09+0500
жамият
инсонпарварлик ёрдами
ўзбекистон
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56332402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_350eeeadecc49976e8f8376d0514087f.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Эрон халқига ун, гуруч, шакар, макарон, кунгабоқар ёғи ва консервалар ҳамда дори воситалари ҳамда тиббий буюмлардан иборат инсонпарварлик юки етказилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон томонидан юборилган инсонпарварлик юкни қабул қилиш маросимида Эроннинг Дарегаз шаҳри ҳокими Мужтабо Базмара, Эрон ТИВнинг Хуросон Разавий вилоятидаги идораси раҳбари, вазир маслаҳатчиси Али Масумифар, шунингдек, Эроннинг Туркманистондаги элчиси Али Мужтаба Рузбехани иштирок этди.Тадбир давомида Эрон расмийлари Ўзбекистон президентига Эрон халқига кўрсатилган ёрдам ва эътибор учун миннатдорлик билдирди.Уларнинг таъкидлашича, мазкур ташаббус икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ҳамжиҳатлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш анъаналарининг ёрқин ифодаси бўлди.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56332402_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_19cbd9979acd2998b726f005b9bac563.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон, эрон, инсонпарварлик ёрдами, инсонпарварлик юки, озиқ-овқат, дори воситалари, тиббий буюмлар, ташқи ишлар вазирлиги, дарегаз, хуросон разавий
