Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260317/uzbekistan-iran-insonparvarlik-yordam-56332592.html
Ўзбекистон Эрон халқига инсонпарварлик ёрдами юборди
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон Эрон халқига инсонпарварлик ёрдами юборди. Инсонпарварлик юки таркибидан ун, гуруч, шакар, макарон, кунгабоқар ёғи, консервалар, шунингдек, дори воситалари ва тиббий буюмлар ўрин олган.
2026-03-17T16:09+0500
2026-03-17T16:21+0500
жамият
инсонпарварлик ёрдами
ўзбекистон
эрон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56332402_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_350eeeadecc49976e8f8376d0514087f.jpg
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Эрон халқига ун, гуруч, шакар, макарон, кунгабоқар ёғи ва консервалар ҳамда дори воситалари ҳамда тиббий буюмлардан иборат инсонпарварлик юки етказилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.Ўзбекистон томонидан юборилган инсонпарварлик юкни қабул қилиш маросимида Эроннинг Дарегаз шаҳри ҳокими Мужтабо Базмара, Эрон ТИВнинг Хуросон Разавий вилоятидаги идораси раҳбари, вазир маслаҳатчиси Али Масумифар, шунингдек, Эроннинг Туркманистондаги элчиси Али Мужтаба Рузбехани иштирок этди.Тадбир давомида Эрон расмийлари Ўзбекистон президентига Эрон халқига кўрсатилган ёрдам ва эътибор учун миннатдорлик билдирди.Уларнинг таъкидлашича, мазкур ташаббус икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ҳамжиҳатлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш анъаналарининг ёрқин ифодаси бўлди.
https://sputniknews.uz/20251230/uzbekistan-afghanistan-gumanitar-yordam-54548257.html
ўзбекистон
эрон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/11/56332402_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_19cbd9979acd2998b726f005b9bac563.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон, эрон, инсонпарварлик ёрдами, инсонпарварлик юки, озиқ-овқат, дори воситалари, тиббий буюмлар, ташқи ишлар вазирлиги, дарегаз, хуросон разавий
16:09 17.03.2026 (янгиланди: 16:21 17.03.2026)
© Министерство иностранных делРеспублика Узбекистан направила гуманитарную помощь народу Ирана
Республика Узбекистан направила гуманитарную помощь народу Ирана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.03.2026
© Министерство иностранных дел
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон Эронга озиқ-овқат маҳсулотлари, дори воситалари ва тиббий буюмлардан иборат инсонпарварлик юкини етказди.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Эрон халқига ун, гуруч, шакар, макарон, кунгабоқар ёғи ва консервалар ҳамда дори воситалари ҳамда тиббий буюмлардан иборат инсонпарварлик юки етказилди. Бу ҳақда Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар берди.
Ўзбекистон томонидан юборилган инсонпарварлик юкни қабул қилиш маросимида Эроннинг Дарегаз шаҳри ҳокими Мужтабо Базмара, Эрон ТИВнинг Хуросон Разавий вилоятидаги идораси раҳбари, вазир маслаҳатчиси Али Масумифар, шунингдек, Эроннинг Туркманистондаги элчиси Али Мужтаба Рузбехани иштирок этди.
Тадбир давомида Эрон расмийлари Ўзбекистон президентига Эрон халқига кўрсатилган ёрдам ва эътибор учун миннатдорлик билдирди.
Уларнинг таъкидлашича, мазкур ташаббус икки мамлакат ўртасидаги дўстлик, ҳамжиҳатлик ва ўзаро қўллаб-қувватлаш анъаналарининг ёрқин ифодаси бўлди.
Узбекистан направил в Афганистан около 390 тонн гуманитарной помощи - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 30.12.2025
Ўзбекистондан Афғонистонга қарийб 390 тонна гуманитар юк етказилди
30 Декабр 2025, 09:15
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0