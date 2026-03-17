https://sputniknews.uz/20260317/turkey-uzbekiston-ayol-qotillik-ish-56323148.html
Туркияда ўзбекистонлик аёл билан боғлиқ яна бир даҳшатли қотиллик иши фош бўлди
Sputnik Ўзбекистон
Туркия ОАВлари Истанбулда 2019 йилда бедарак йўқолган Ҳуррият Турсунбоева иши қайта очилганини ёзмоқда. Терговга кўра, аёл ўлдирилган, унинг эри Эрсин Й. қотилликни тан олган.
2026-03-17T10:58+0500
https://sputniknews.uz/20260125/istanbul-uzbekistan-ayol-jasad-55249456.html
ўзбекистон
туркия
ҳуррият турсунбоева, эрсин й., истанбул, малтепе, туркия, ўзбекистонлик аёл, қотиллик, бедарак йўқолган, туркия оав, ўзбекистонликлар
10:58 17.03.2026 (янгиланди: 11:07 17.03.2026)
Гап Истанбулнинг Малтепе туманида 2019 йилдан бери қидирувда бўлган 36 ёшли Ҳуррият Турсунбоева ҳақида кетмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Истанбулда 2019 йилда бедарак йўқолган Ўзбекистон фуқароси Ҳуррият Турсунбоева иши очилди, унинг туркиялик турмуш ўртоғи Эрсин Й. қотилликни тан олган. Тахминларга кўра, у жасадни бўлакларга ажратиб, ахлат қутисига ташлаган. Бу ҳақда Туркиянинг бир неча ОАВ хабар берди
Гап Истанбулнинг Малтепе туманида 2019 йилдан бери қидирувда бўлган 36 ёшли Ҳуррият Турсунбоева ҳақида кетмоқда. Иш унинг синглиси Севара Зоҳидованинг бедарак йўқолганлик ҳақидаги аризаси асосида қайта кўриб чиқилган. Янги текширув Истанбул полицияси эски очилмай қолган ишларини қайта ўргана бошлаганидан кейин фаоллашган.
Тергов давомида қўшнилар полицияга Эрсин Й. рафиқаси Туркиядан депортация қилинганини айтганини билдирган. Шу билан бирга, хонадондан келаётган нохуш ҳидни у кабутарлар билан изоҳлаган.
Аммо терговчилар Ҳуррият Турсунбоева мамлакатни тарк этмаганини, унинг телефон алоқаси ўша вақтда Туркияда фаол бўлганини аниқлади.
Шунингдек, Эрсин Й. рафиқаси уни ташлаб кетганини важ қилиб ажрашиш учун ариза бергани маълум бўлди. Кейинги суриштирувларда у дўстининг шахсидан фойдаланиб, сафар қилганига эътибор қаратилди, хонадон қайта кўздан кечирилди ва суд экспертлари люминол ёрдамида ошхона ҳамда балконда қон изларини аниқлади.
Эрсин Й. 9 март куни Грузиядан Туркияга кираётганда қўлга олинган. У билан бирга иш бўйича унинг дўсти Анил Й. ҳам ушланган. Терговда Эрсин Й. рафиқаси билан жанжал ортидан уни ўлдирганини тан олган.