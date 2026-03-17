Ер ва мол-мулк солиғи қарзи 1 млн сўмдан ошганларга электр учун тўлов қилиш чекланади
“Soliq billing” 16 апрелдан синов тариқасида ишга туширилади. Агар ер ва мол-мулк солиғи бўйича қарз 1 млн сўмдан ошса, фуқаро бир неча босқичда огоҳлантирилади, шундан кейин электр тўловига вақтинчалик чеклов қўйилиши мумкин.
2026-03-17T15:52+0500
https://sputniknews.uz/20251212/chiqindi-qarzdor-elektr-tolovi-cheklov-54120944.html
солиқ қарзи, ер солиғи, мол-мулк солиғи, soliq billing, электр тўлови, наманган, солиқ қарздорлиги, чиқинди тўлови, бошқарувчи компания, billing tizimi
15:43 17.03.2026 (янгиланди: 15:52 17.03.2026)
Солиқ қарзи учун электр тўловига чеклов қўйиш механизми синовдан ўтказилади. Бу каби тартиб чиқинди хизмати қарздорлари учун амал қилмоқда, бошқарувчи компания бўйича 1 июлдан жорий этилади.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Ер ва мол-мулк солиғи бўйича қарзи 1 миллион сўмдан ошган жисмоний шахсларга нисбатан электр тўловига чеклов қўйиш механизми жорий этилмоқда. Бу ҳақда Солиқ қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
Шу мақсадда “Soliq billing” автоматлаштирилган ахборот тизими ишлаб чиқилди. У 16 апрелдан Наманган вилоятида эксперимент тариқасида жорий этилади.
Маълум қилинишича, солиқ қарзи 1 миллион сўмдан ошганда фуқаро бир неча босқичда огоҳлантирилади.
Аввало солиқ ҳисоблангани ҳақида хабарнома юборилади, кейин SMS орқали эслатма берилади. Шунингдек, хабарлар “Soliq” мобил иловаси ва my.gov.uz орқали ҳам юборилиши мумкин.
Шундан сўнг фуқарога электр тўловига вақтинчалик чеклов киритилиши мумкинлиги ҳақида алоҳида SMS юборилади. Ундаги ҳавола орқали қарздорлик қачон шакллангани ва огоҳлантириш қайси босқичда эканини кузатиш мумкин бўлади.
Агар барча огоҳлантиришларга қарамай қарздорлик бартараф этилмаса, фуқаронинг электр энергияси учун тўлов қилиш имкониятига вақтинчалик чеклов қўйилади. Қарз тўланганидан сўнг чеклов онлайн тартибда дарҳол бекор қилинади.