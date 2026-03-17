Россия қўшинлари икки ҳафта ичида 12 та аҳоли пунктини озод қилди — Герасимов
Россия Қуролли Кучлари Бош штаби бошлиғи Валерий Герасимов “Жанубий” қўшинлар гуруҳида бўлиб, фронтнинг асосий йўналишларидаги вазият ҳақида баёнот берди. У март ойида назоратга олинган аҳоли пунктларини санаб ўтди.
2026-03-17T12:24+0500
валерий герасимов, россия бош штаби, россия мудофаа вазирлиги, жанубий қўшинлар гуруҳи, украина, фронт, аҳоли пунктлари, константиновка, қизил лиман, славянск, доброполье, орехов
Валерий Герасимов баёнотига кўра, март ойининг икки ҳафтасида 12 та аҳоли пункти озод қилинган, ҳужум эса фронтнинг барча асосий йўналишларида давом этмоқда.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik.
Россия Қуролли кучлари Бош штаби бошлиғи — мудофаа вазирининг биринчи ўринбосари, армия генерали Валерий Герасимов “Жануб” қўшинлар гуруҳи томонидан жанговар вазифалар бажарилишини текширди. Бу ҳақда Россия Мудофаа вазирлиги матбуот хизмати хабар берди
Герасимов гуруҳ қўмондони ва бошқа мансабдор шахсларнинг маърузаларини тинглади, шунингдек, “Жануб” қўшинлар гуруҳининг ДХР ҳудудларини озод қилишдаги муваффақиятларини қайд этиб, илғор ҳарбий хизматчиларга давлат мукофотларини топширди.
Унинг сўзларига кўра, ҳужум барча йўналишларда давом этмоқда ва март ойининг икки ҳафтасида 12 та аҳоли пункти озод қилинган.
Герасимов баёнотига кўра, асосий йўналишлардаги вазият қуйидагича:
— “Жануб” қўшинлар гуруҳи: ўнг қанотда 3-армия кенг фронт бўйлаб Славянск томон силжимоқда. Резниковка, Голубовка ва Каленики озод қилинган, Кривой Лукада жанглар давом этмоқда.
— Константиновка йўналиши: Украина Қуролли кучларининг асосий мустаҳкамланган ҳудудида тузилмаларни йўқ қилиш давом этмоқда. Константиновканинг шимоли-шарқий қисмида кўча жанглари кетмоқда, аҳоли пункти ҳудудининг 60 фоиздан ортиғи назорат остига олинган. Шу билан бирга, Илиновкада ҳам ҳужум ривожланмоқда.
— “Шимол” қўшинлари гуруҳи: март ойида Бобилевка, Рогозное, Червоная Заря, Малая Бобилевка ва Круглое назорат остига олинган.
— “Ғарб” қўшинлари гуруҳи: Новоосиново яқинидаги Оскол дарёсининг шарқий қирғоғида блокланган Украина Қуролли кучлари бўлинмаларининг қолдиқларини йўқ қилиш давом этмоқда. Аҳоли пункти ҳудудининг 85 фоиздан ортиғи назоратга олинган.
— Қизил Лиман йўналиши: ҳужум бўлинмалари Қизил Лиманни озод қилиш учун жанг қилмоқда, шаҳарнинг ярмидан кўпи назорат остида. Шунингдек, март ойида Дробишево, Яровая ва Сосновая озод қилинган, Александровкани озод қилиш якунланмоқда.
— “Марказ” қўшинлари гуруҳи: қўшилмалар ва ҳарбий қисмлар Добропол йўналишида ҳужумни ривожлантирмоқда. Гришино ва Янги Донбассни озод қилиш якунланмоқда, Белитское учун жанглар давом этмоқда.
— “Шарқ” қўшинлари гуруҳи: ғарбий йўналишда фаол ҳаракат қилмоқда.
— “Днепр” қўшинлари гуруҳи: Веселянка озод қилинган, Ореховда кўча жанглари давом этмоқда.