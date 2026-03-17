Наманганда чиқиндилар учун "ақлли" ерости контейнерлари ўрнатилмоқда
Наманганда ерости чиқинди сақлаш мажмуаси қурилмоқда. У 3 тоннагача чиқинди тўплайди, контейнерлар тўлганда эса махсус қурилма автоматик сигнал юборади. Бундай объектлар бошқа туманларда ҳам ўрнатилади.
2026-03-17T13:51+0500
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Наманган шаҳрининг Оби ҳаёт маҳалласида 24/7 тартибида ишлаши режалаштирилган кўчада ерости чиқинди сақлаш мажмуаси барпо этилмоқда. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Лойиҳа доирасида ҳар бири 500 килограмм сиғимга эга 6 та чиқинди контейнерини ер остига ўрнатиш режалаштирилган. Ҳозирга қадар уларнинг учтаси тайёр бўлди.Вилоят ҳокими Шавкат Абдураззоқов инновацион объект билан танишар экан, бундай мажмуалар сонини кўпайтириш зарурлигини таъкидлади.Бундай мажмуаларни Янги Наманган ва Давлатобод туманларида ҳам ўрнатиш режалаштирилган.
наманган, оби ҳаёт маҳалласи, ерости чиқинди сақлаш мажмуаси, ерости контейнерлари, чиқинди контейнерлари, экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси, шавкат абдураззоқов, янги наманган, давлатобод, чиқинди полигони
13:51 17.03.2026
Оби ҳаёт маҳалласида 3 тоннагача чиқиндини жамлай оладиган ерости сақлаш мажмуаси қурилмоқда, ҳозирча учта контейнер тайёр.
ТОШКЕНТ, 17 мар — Sputnik. Наманган шаҳрининг Оби ҳаёт маҳалласида 24/7 тартибида ишлаши режалаштирилган кўчада ерости чиқинди сақлаш мажмуаси барпо этилмоқда. Бу ҳақда Экология ва иқлим ўзгариши қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Лойиҳа доирасида ҳар бири 500 килограмм сиғимга эга 6 та чиқинди контейнерини ер остига ўрнатиш режалаштирилган. Ҳозирга қадар уларнинг учтаси тайёр бўлди.
Вилоят ҳокими Шавкат Абдураззоқов инновацион объект билан танишар экан, бундай мажмуалар сонини кўпайтириш зарурлигини таъкидлади.
Ерости чиқинди сақлаш мажмуаси 3 тоннагача чиқинди тўплаш имконига эга. Йирик ҳажмли контейнерлар тўлганда махсус қурилма автоматик тарзда сигнал юборади, шундан сўнг чиқиндилар махсус машинада белгиланган полигонга олиб кетилади.
Бундай мажмуаларни Янги Наманган ва Давлатобод туманларида ҳам ўрнатиш режалаштирилган.
